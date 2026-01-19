Martín Guzmán: "Kicillof es quien tiene más chances de cambiar esta situación"

El ex ministro de Economía Martín Guzmán afirmó que Axel Kicillof es quien más chances tiene de transformar la actual situación política y económica de la Argentina, al analizar el escenario que atraviesa el gobierno de Javier Milei. En una entrevista en El Destape 1070, el economista trazó un diagnóstico crítico del modelo oficial y proyectó el rol del gobernador bonaerense como figura central de una eventual alternativa.

En medio de un escenario marcado por el ajuste económico y la reconfiguración del mapa político, Martín Guzmán señaló a Kicillof como el dirigente con mayor potencial para liderar una transformación de la situación actual en la Argentina. En diálogo con el programa Palo y Zanahoria, el ex ministro de Economía sostuvo que “Kicillof es quien más chances tiene de transformar esta situación”.

Para Guzmán, esta circunstancia resulta funcional al gobierno de Javier Milei, ya que la fragmentación opositora le permite avanzar con su programa sin una contrapartida política sólida. En ese contexto, ubicó al gobernador bonaerense como la figura con mayor proyección para modificar ese equilibrio.

Uno de los contrastes más fuertes que trazó Guzmán fue entre la experiencia de gestión de Kicillof y el perfil del actual presidente. “Milei no gobernó nada, mientras que Kicillof gobierna la provincia más compleja de la Argentina”, subrayó. Según el economista, ese recorrido le otorga al mandatario bonaerense una ventaja clave: haber tenido que tomar decisiones concretas en un territorio con enormes desafíos sociales, productivos y fiscales, sin abandonar una brújula clara sobre el país que quiere construir. Ese rasgo, agregó, puede ser determinante en un contexto donde gran parte de la ciudadanía empieza a evaluar no solo discursos, sino capacidades reales de gobierno.

Qué debe hacer Kicillof, según Guzmán

Más allá de destacar sus chances, Guzmán advirtió que Kicillof enfrenta un desafío central: lograr diferenciarse de experiencias previas y ofrecer una propuesta renovada que conecte con las demandas actuales de la sociedad. “Si logra diferenciarse de lo que ya fuimos, va a tener chances reales, y creo que eso es positivo”, afirmó, al tiempo que remarcó que el espacio político al que pertenece deberá definir liderazgos claros y, sobre todo, si esos liderazgos vendrán acompañados de un cambio de discurso.