América continúa sin ganar en torneo mexicano de fútbol

CIUDAD DE MÉXICO, ‍18 ene - América, el club más ganador del fútbol mexicano con 16 ‍títulos, sigue sin ⁠conocer el triunfo en el torneo Clausura tras empatar el domingo 0-0 ante Pachuca en el cierre de la tercera jornada.

Las "Águilas" del América, que registran dos empates y una derrota, y que aún no han anotado gol en el torneo, ‌suman dos puntos y se ⁠ubican en el decimoquinto ⁠lugar de entre 18 clubes.

En el partido disputado en el estadio Hidalgo de Pachuca, ‍ambos clubes se neutralizaron, por lo que ninguno pudo generar ⁠opciones de gol.

En los ‌otros encuentros del domingo, Santos Laguna y Bravos de Ciudad Juárez empataron 2-2. Para los "Guerreros" de Santos anotaron el argentino Ezequiel Bullaude y el ‌español Francisco ‌Villalba, mientras que para Bravos lo hicieron Rodolfo Pizarro y el panameño José Luis Rodríguez.

Mientras que Pumas UNAM y León igualaron 1-1 ​con goles del brasileño Juninho y del colombiano Diber Cambindo, respectivamente.

El sábado, Guadalajara, el club más popular del fútbol mexicano y acérrimo rival del América, mantuvo su paso perfecto al vencer 2-1 a Querétaro, ‍con lo que registra nueve puntos en lo más alto de la tabla general, dos más que el escolta y bicampeón Toluca.

Cruz Azul venció a Puebla 1-0, ​mismo marcador con el que Atlas ganó en su visita a Necaxa, Tijuana y Atlético ​de San Luis empataron 1-1, mientras que Tigres UANL y Toluca igualaron ⁠sin goles.

En el inicio de la jornada, Monterrey goleó 5-1 el viernes como visitante a Mazatlán.

Con información de Reuters