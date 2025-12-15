EEUU pide a la UE que exima su gas de la ley sobre emisiones de metano, según un documento

FOTO DE ARCHIVO. Imagen de ilustración de banderas de Estados Unidos y la Unión Europea

Estados Unidos ha exigido a la Unión Europea que exima a su petróleo y gas de las obligaciones impuestas por la ley de emisiones de metano del bloque sobre las importaciones de combustible hasta 2035, según muestra un documento del Gobierno estadounidense al que tuvo acceso Reuters.

A partir de este año, la UE exige a los importadores de petróleo y gas a Europa que controlen y notifiquen las emisiones de metano asociadas a esas importaciones, como parte de su intento de frenar las emisiones del potente gas que contribuye al calentamiento global.

Esta medida climática, pionera en el mundo, se ha topado con la oposición del secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, que la ha calificado de imposible de aplicar y ha advertido de que podría interrumpir el suministro de gas estadounidense a Europa. Los países europeos han aumentado las importaciones de gas natural licuado estadounidense a medida que van eliminando gradualmente el petróleo y el gas procedentes de Rusia.

El documento estadounidense decía que, en ausencia de una "derogación completa" de la ley de la UE, Washington estaba pidiendo a Bruselas "retrasar la exigencia de notificación de datos de emisiones de EEUU bajo el EUMR (el reglamento relativo a la reducción de las emisiones de metano en el sector energético) hasta octubre de 2035".

"El Reglamento sobre (la reducción de las emisiones de) el metano de la UE es una barrera comercial no arancelaria fundamental que impone una carga excesiva a los exportadores estadounidenses y a nuestra relación comercial", dice el documento, distribuido a los Estados miembros de la UE antes de una reunión de sus ministros de Energía en Bruselas el lunes.

La UE dijo la semana pasada que ofrecería a las empresas vías más sencillas para demostrar el cumplimiento de la ley. Sin emabrgo, los representantes de la UE se han negado a debilitar los requisitos básicos de la política sobre importación de combustibles, que se endurecerán con el tiempo.

"Ayudaremos (...) a garantizar que podamos aplicar esto. Pero no cambiaremos la legislación. Estamos muy orgullosos de esta legislación", dijo el lunes a la prensa Dan Jorgensen, comisario europeo de Energía.

Las emisiones de metano son la segunda causa del calentamiento global, después del dióxido de carbono.

El documento estadounidense también pedía a la UE que considerara la legislación estadounidense sobre emisiones de metano equivalente a la suya —lo que significaría que los productores estadounidenses la cumplirían automáticamente— y que Bruselas se comprometiera a no aplicar sanciones si las importaciones estadounidenses de petróleo y gas incumplen las normas.

Fuentes del sector dijeron que era poco probable que Estados Unidos pudiera obtener esta "equivalencia", ya que el Gobierno de Trump ha tomado medidas para revertir sus requisitos federales de informes de emisiones, incluso suspendiendo algunos para el sector del petróleo y el gas hasta 2034.

Un documento conjunto de los grupos del sector petrolero y gasístico de EEUU y la UE, al que tuvo acceso Reuters, también pedía cambios en la política, entre ellos el retraso de las obligaciones más estrictas que se aplicarán a partir de 2027, pero no llegó a exigir una exención para el crudo y el gas de Estados Unidos.

Un portavoz de la misión de EEUU ante la UE no respondió inmediatamente a una petición de comentarios.

Con información de Reuters