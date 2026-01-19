Clima con cielo variable en Córdoba: cómo será el lunes 19 de enero

Durante las primeras horas del lunes, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura mínima rondará los 20 grados, con una sensación térmica agradable y sin descensos marcados

El inicio de la semana llega con condiciones más estables en la provincia. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada sin lluvias y con temperaturas moderadas, en línea con el comportamiento habitual del clima en Córdoba durante noviembre. El clima mostrará pocas variaciones y un ambiente mayormente cálido.

Clima en Córdoba durante la mañana del lunes

Las primeras horas del lunes 19 de enero se presentarán con cielo nublado de manera parcial y una temperatura mínima cercana a los 20 grados. El ambiente se mantendrá templado desde la madrugada, sin descensos marcados, lo que favorecerá una sensación térmica agradable en gran parte del territorio provincial.

La nubosidad variable será una constante durante la mañana, aunque sin generar condiciones de inestabilidad. La ausencia de precipitaciones permitirá un desarrollo normal de las actividades cotidianas, en contraste con jornadas previas marcadas por lluvias.

Este escenario responde a la presencia de aire relativamente estable sobre la región central, un factor que contribuye a sostener condiciones meteorológicas más previsibles dentro del clima en Córdoba.

Pronóstico del tiempo para la tarde: cielo variable y ambiente cálido

Con el avance del día, el pronóstico del tiempo indica que la temperatura irá en ascenso de forma gradual hasta alcanzar una máxima estimada en 28 grados. El cielo continuará parcialmente nublado, con momentos de mayor presencia de sol que impulsarán el aumento térmico.

El ambiente se mantendrá cálido, aunque sin registros extremos. El poco cambio de temperatura entre la mañana y la tarde marcará una jornada equilibrada, sin sobresaltos térmicos. Este tipo de días suele ser característico del clima primaveral avanzado, cuando la estabilidad atmosférica gana protagonismo.

La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, lo que refuerza la expectativa de un lunes seco en toda la provincia. La estabilidad será uno de los principales rasgos del día, favoreciendo condiciones meteorológicas más uniformes.

Viento del noreste y condiciones hacia la noche

Hacia la tarde, la temperatura irá en aumento de manera gradual hasta alcanzar valores cálidos, acompañada por nubosidad variable y ausencia total de precipitaciones en toda la provincia

El viento soplará desde el sector noreste a una velocidad aproximada de 5 kilómetros por hora. Esta circulación leve ayudará a sostener el ingreso de aire cálido, sin generar cambios bruscos en la temperatura ni en la sensación térmica.

Hacia la noche, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura comenzará a descender de manera gradual. El ambiente se mantendrá templado, sin contrastes marcados respecto de la tarde. La estabilidad continuará siendo la nota dominante del clima nocturno.

Estas condiciones aportan previsibilidad al cierre del día, con un escenario que se aleja de la inestabilidad típica de jornadas anteriores.

Un lunes con tiempo estable en la provincia

El lunes 19 de noviembre se perfila como una jornada de transición, marcada por la estabilidad y el poco cambio de temperatura. El pronóstico del tiempo destaca la ausencia total de lluvias y un ambiente cálido durante gran parte del día.

El clima en Córdoba mostrará un comportamiento más regular, con cielo parcialmente nublado y temperaturas acordes a la época del año. Este tipo de escenario resulta frecuente en noviembre, cuando el clima alterna episodios de inestabilidad con períodos más estables, como el que se espera para el inicio de la semana.