Alerta amarilla y naranja por tormentas: cuáles son las 12 provincias afectadas

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ola de calor continuará durante la jornada de este jueves 15 de enero en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un posible alivio en horas de la tarde noche cuando se registren algunas precipitaciones. Además, desde el organismo informaron que rigen alertas naranjas y amarillas por tormentas en 11 provincias argentinas.

Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 33°C, con humedad alta y probabilidades de tormentas aisladas durante la tarde y la noche. El jueves empezó en los 25°C aumentando a 29°C hacia el mediodía, con el cielo mayormente nublado.

A la tarde podrían presentarse tormentas y se estima la presencia de vientos del sudoeste que podrían ascender a los 31 kilómetros por hora. En la noche, la nubosidad será parcial y la temperatura volverá a descender a los 25°C aproximadamente.

Cómo sigue el tiempo en el AMBA, según el SMN

“El calor y la humedad que estarán presentes en el AMBA, no nos permiten desestimar del todo la probabilidad (baja) de algún chaparrón o tormenta 'de verano' aislada", expresaron respecto al clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires en el sitio especializado en meteorología Meteored.

Según el SMN, para los próximos días se espera una tendencia a la baja en la temperatura. El viernes la mínima será de 18°C y la máxima, de 28°C. Mientras que la nubosidad será variable y los vientos rotarán del noroeste hacia el este.

En la jornada del sábado, la mínima será de 19°C y la máxima, de 32°C. El cielo estará parcialmente nublado durante todo el día y se mantendrá así hasta el domingo, donde la temperatura mínima también será de 10°C y la máxima estipulada descenderá a los 28°C.

Alertas por tormentas: cuáles son las provincias afectadas

El SMN emitió alertas amarillas y naranjas por fuertes tormentas en once provincias argentinas. El principal foco afectará a casi toda la provincia de Santa Fe, el norte de Córdoba y una gran parte de Santiago del Estero: allí el alerta es naranja.

Desde la entidad, ante la posibilidad de que se presenten fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, se recomienda:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

Agendar los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.



Por otro lado, en la provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, de Corrientes, en gran parte de Córdoba, en el sur de Santa Fe, en Catamarca, La Rioja, Salta, Tucumán, San Luis y en Jujuy se mantienen alertas de nivel amarillo. Cabe destacar que en el territorio bonaerense la advertencia afecta a la costa, golpeada recientemente por fenómenos rara vez vistos.

En este contexto, desde el Servicio Meterológico Nacional se recomienda: