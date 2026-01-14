El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) activó una alerta amarilla por calor para gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), ante la persistencia de temperaturas extremas que se extenderán -en principio- hasta el próximo jueves 15 de enero.

Este nivel de alerta implica un riesgo leve a moderado para la salud, que puede afectar especialmente a los grupos más vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Se prevé que las máximas alcancen hoy entre 35°C y 37°C en la Ciudad y el conurbano, con una sensación térmica aún más elevada.

La masa de aire caliente que cubre la región mantendrá condiciones de baja humedad y escasa nubosidad, lo que intensificará la sensación de bochorno durante el día. Según el pronóstico oficial, el alivio significativo no llegará hasta la tarde-noche del miércoles 14 de enero, cuando se espera el ingreso de un frente frío que provocará un descenso marcado de las temperaturas y posibles precipitaciones.

Hasta entonces, se recomienda a la población extremar los cuidados para evitar golpes de calor y deshidratación.

Zonas afectadas y recomendaciones clave ante el alerta

La alerta amarilla rige para la totalidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para la mayoría de los partidos que conforman el Gran Buenos Aires. Las zonas más expuestas a las altas temperaturas son el oeste y norte del conurbano, donde históricamente se registran los valores más elevados.

El SMN advierte que, durante este período, es fundamental evitar la exposición al sol entre las 10 y las 16 horas, mantener una hidratación constante (incluso sin sed), usar ropa clara y liviana y no realizar actividad física intensa en horarios centrales.

Es crucial prestar atención a los síntomas del golpe de calor: mareos, dolor de cabeza, fiebre alta, confusión, piel seca y enrojecida. Ante cualquiera de estos signos, especialmente en niños y ancianos, se debe actuar rápidamente: ubicar a la persona en un lugar fresco, hidratarla, enfriar su cuerpo con paños húmedos y consultar a un médico de inmediato. Las autoridades también instan a no dejar a niños o mascotas dentro de vehículos estacionados, ni siquiera por períodos breves.

Alerta amarilla a nivel nacional: qué regiones se verán afectadas

Mientras la ola de calor golpea fuertemente a la provincia de Buenos Aires, otras regiones del territorio argentino también reflejan alertas amarillas y naranjas por diversos fenómenos meteorológicos. Córdoba, Santa Fe, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta y San Juan se observan pintadas de amarillo por fuertes lluvias y tormentas.

"El área será afectada lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas más altas de la cordillera las precipitaciones podrían ser mayormente en forma de granizo y/o nieve", indica el SMN.

Por su parte, Mendoza y San Luis están atravesadas por un alerta naranja a causa de las tormentas aisladas fuertes y algunas, localmente severas. "Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de diversos tamaños, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada", apuntan.

Al viento Zonda que atravesará al territorio mendocino, se suman diversas provincias patagónicas que estarán atravesadas por importantes ráfagas de viento acompañado de lluvias. Entre ellas se destacan Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y para generar algo de alivio en medio de los incendios, Chubut. Algunas, estarán acompañadas de importantes lluvias.

Pronóstico extendido: un respiro a partir del miércoles

Tras la persistencia del calor sofocante, el cambio en el patrón meteorológico está programado para mediados de semana. El miércoles 14, con el avance del frente frío desde el sur, se espera un incremento de la nubosidad durante la tarde, una baja gradual de la temperatura y la posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche. Este fenómeno marcaría el fin de la ola de calor en la región.

Para el jueves 15 y el viernes 16, el pronóstico indica temperaturas significativamente más bajas, con máximas que descenderían a valores entre 26°C y 28°C, lo que representa un alivio notable.

Se prevén jornadas con mayor inestabilidad, probabilidad de lluvias y un tiempo más fresco, típico del verano porteño. Hasta que llegue ese respiro, la recomendación central para los habitantes del AMBA y las demás zonas bajo alerta es una sola: extremar todos los cuidados para minimizar el impacto del calor extremo en la salud.