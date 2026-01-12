Las anomalías térmicas con tendencia alcista se concentran en la provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe, Entre Ríos y Sureste de Córdoba.

Empezó la segunda semana de enero 2026 y con el recambio de quincena, el mercurio volverá a registrar temperaturas superiores a los 30° C en el centro y norte del país.

De acuerdo al informe presentado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las anomalías térmicas con tendencia alcista se concentran en la provincia de Buenos Aires y Sur de Santa Fe, Entre Ríos y Sureste de Córdoba. Mismo escenario reiterará el Este de Jujuy y Salta.

En el extremo Sur, el frío patagónico se presentará como fenómeno demarcante en Santa Cruz, Chubut y Río Negro y que, con el correr de los días, avanzará hacia latitudes norte del territorio argentino.

¿Cómo estará el clima en la segunda semana de enero 2026?

El lunes 12 de enero, el Centro y Noroeste del país mostrará tormentas de gran intensidad y máximas de hasta 37° C. El frente de precipitaciones afectará principalmente a las provincias de Río Negro, La Pampa, Neuquén, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy. En el lado Este, el cielo se presentará parcialmente nublado, con valores términos de hasta 35° C y en la Patagonia, sólo de hasta 23° C.

El martes 13 y miércoles 14 Argentina mostrará condiciones similares: persistencia de las lluvias y foco de calor en el Centro y Cuyo.

Para el jueves 15, día de recambio de quincena vacacional, las tormentas avanzarán hacia el Este, posicionándose sobre la Costa bonaerense, Santa Fe y Córdoba y continuidad en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Finalmente, para el viernes 16, el frente de precipitaciones de la región metropolitana, avanzará hacia el Litoral y Noroeste del país, con Formosa, Corrientes, Misiones y Chaco siendo los territorios receptores. Las temperaturas máximas en estos últimos trepará hasta los 31° C.

Pronóstico del tiempo semanal para el AMBA

Lunes 12 de enero

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 22° C

Temperatura máxima: 35° C

Martes 13 de enero

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 23° C

Temperatura máxima: 32° C

Miércoles 14 de enero

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 23° C

Temperatura máxima: 33° C

Jueves 15 de enero

Tormentas

Temperatura mínima: 23° C

Temperatura máxima: 30° C

Viernes 16 de enero

Cielo parcialmente nublado