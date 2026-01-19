Australia defiende la cuantía de los premios ante las quejas de los tenistas

Abierto de Australia

El organismo rector Tennis Australia (TA) ha defendido la cuantía de los premios del Abierto de Australia, mientras la ‍bicampeona de Grand Slam ⁠Coco Gauff advertía de que los jugadores aumentarían la presión si no se satisfacían sus demandas.

El Abierto de Australia ha aumentado la cuantía de los premios hasta 111,5 millones de dólares australianos (74,56 millones de dólares estadounidenses), superando así al Abierto de Francia (65,42 millones de dólares estadounidenses) y a Wimbledon (71,60 millones de dólares estadounidenses), pero por debajo del Abierto de Estados Unidos (90 millones de dólares estadounidenses).

En ‌abril del año pasado, los mejores jugadores del ⁠mundo se dirigieron por escrito a los ⁠Grand Slams pidiendo mejoras significativas en los premios en metálico, y varios de ellos han expresado su descontento con la situación ‍en Melbourne Park en los últimos días.

Sin embargo, el director del torneo, Craig Tiley, afirmó que ningún ⁠jugador se había dirigido a ‌él con quejas sobre el Abierto de Australia.

"También he hablado con los jugadores directamente, no a través de terceros, y están muy contentos con el Abierto de Australia", dijo Tiley al periódico Australian Financial Review (AFR).

"Ninguno de ellos me ha mostrado su ‌descontento con ‌lo que estamos haciendo. Y no me preocupa lo que se diga, porque conozco los hechos".

"Como he dicho desde el principio, creo que los jugadores deben seguir cobrando más y que hay más jugadores que cobran ​más, tenemos 128 en el cuadro principal y 128 de clasificación (hombres y mujeres), así que estamos apoyando económicamente a más de 500 jugadores cada Grand Slam".

El AFR informó de que los agentes de los diez mejores jugadores y jugadoras del mundo se habían reunido en Melbourne durante el fin de semana y habían acordado emprender nuevas ‍acciones para conseguir una mayor participación en los ingresos del Abierto de Australia.

La estadounidense Gauff, número tres del mundo, dijo a la prensa el lunes que no había escuchado planes concretos de acción sobre los salarios, pero afirmó que los jugadores aumentarían la presión ​si sus demandas no eran atendidas.

"Creo que tendrá que ser una decisión colectiva de la que todos tendremos que hablar", dijo tras su ​victoria por 6-2 y 6-3 en la primera ronda ante Kamilla Rakhimova.

"Sí sé que los jugadores van a poner ⁠más presión en los Slams si no se cumplen ciertas cosas a nuestro parecer".

(1 dólar = 1,4954 dólares australianos)

Con información de Reuters