Los diputados de Catamarca dejaron el bloque de Unión por la Patria

El bloque del peronismo tuvo su cumbre en la Cámara de Diputados, en la previa a la jura de mañana y en medio de horas frenéticas con reacomodamientos y saltos de bancadas patrocinados por La Libertad Avanza. Sin los tres que responden al gobernador de catamarca, Raúl Jalil, se ratificó el perfil puramente opositor del espacio a las políticas y propuestas de Javier Milei.

Los tres legisladores catamarqueños que dejan la bancada de Unión por la Patria son Fernanda Ávila, el electo Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega. Pasarán a integrar el bloque "Elijo Catamarca".

“Hay unidad”, celebró un peronista al salir del encuentro para luego aclarar “sin los catamarqueños”. “Que no estén no significa nada, tampoco estaban todos los diputados de la Provincia de Buenos Aires”, matizó otro legislador que jura mañana. “Somos la primera minoría, acá se dijo que estamos uno arriba”, se aferró un veterano peronista con el escudo justicialista en cada una de sus medias. “Todos los que decían los medios que se iban se quedan”, celebraban. Los sanjuaninos y los santiagueños permanecen en el peronismo. Al puntano Jorge Fernández lo calculan como parte del peronismo.

También se definieron las autoridades del bloque. “Ratificamos la conducción”, mencionan. German Martínez continúa como jefe de bloque, Cecilia Moreau como vicejefa y Paula Penacca como secretaria parlamentaria. “Al menos hasta marzo la idea es evitar fugas y una mayor fragmentación”, revelaron en un despacho. En los últimos días habían resurgido los rumores de un interbloque en el peronismo con dos sectores bien marcados.

La catamarqueña Claudia Palladino, cercana a Lucia Corpacci, continuará en el espacio pejotista. El interés por la primera minoría cobra mayor relevancia no solo para el cálculo de sillas en las comisiones sino también para la definición de autoridades que se votarán mañana. El bloque con más diputados elige a la vicepresidencia de la Cámara. Si LLA se impone, tendrá la presidencia y vice en manos del oficialismo.

Hoy a las 20 Martín Menem convocó a una reunión informal de “pre labor” para acordar la sesión de mañana. El presidente de la Cámara busca facultades delegadas para calcular la proporcionalidad de cada espacio sin el cálculo con el sistema D’hont.

“Me sorprendió el nivel del debate. Hubo un planteo unánime de unidad en la diversidad. Se habló del proyecto de país, lo que está pasando en el mundo y en la región y cómo nos vamos a oponer a las reformas. Me llevo una impresión mucho mejor”, comentó un diputado electo bonaerense. “No tenía expectativas y vi unidad y oposición. Nos vamos a oponer a todas las reformas regresivas de Milei. Hay consciencia del momento histórico de una derecha reaccionaria con estos componentes de deshumanización”, completó.