El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Ekel Meyer, murió a sus 58 años luego de sufrir complicaciones en su salud a causa de una enfermedad. El magistrado ocupaba la función desde 2024 y había ratificado el cargo para el año que viene después de una extensa carrera en la vida pública e institucional de la provincia.

Previo a asumir la presidencia de la Corte a principios de 2024, Meyer se desempeñó como vocal del Superior Tribunal de Justicia, cargo al que había ingresado en diciembre de 2020. Fue abogado y además tuvo su paso por la militancia y dirigencia política en las filas del radicalismo jujeño, partido por el que además llegó a ser concejal en San Salvador de Jujuy y diputado provincial. Además, ocupó el cargo de ministro de Seguridad durante la gestión de Gerardo Morales.

El presidente del tribunal supremo se había corrido desde septiembre, al menos públicamente, de las gestiones que correspondían a su función. De esta manera, encaró como una de sus últimas misiones el avance del proyecto de ley para crear el Consejo de la Magistratura jujeño, por el que compareció ante las comisiones de Legislación General, Finanzas y Asuntos Institucionales de la Legislatura provincia.

En agosto había participado del 8º Precongreso de Niñez, Adolescencia y Familia, en el que anunció la creación de la primera Oficina Judicial especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes en el país. “La Oficina tendrá como funciones la sensibilización en derechos, la elaboración de estadísticas, la detección de necesidades y la capacitación continua bajo estándares internacionales. Es un paso fundamental hacia una justicia más humana, especializada y accesible”, anunció Meyer en aquella oportunidad, de acuerdo a lo publicado por el medio Somos Jujuy.

Bullrich y Sadir despidieron a Meyer

Tras conocerse el domingo la trágica noticia empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político. Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial”, posteó en su cuenta de X.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, hizo lo propio a través de sus redes sociales: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer, un buen amigo y una gran persona con quien compartí años de trabajo y un funcionario que desde los diferentes roles que le tocó ocupar siempre estuvo comprometido con su trabajo y con nuestra provincia. Mis condolencias a su familia”, escribió.

En tanto, el senador nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Ezequiel Atauche, también lo despidió: “Lamento el fallecimiento del Dr. Ekel Meyer, quien se desempeñaba como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy.​ Extiendo mis sinceras condolencias a su familia y seres queridos. Que en paz descanse”, expresó el legislador.

La Suprema Corte jujeña ya había lamentado la pérdida del vicepresidente del tribunal, Sergio Jenefes. Este juez murió en septiembre a sus 76 años, luego de 17 años de trabajo en la Justicia local