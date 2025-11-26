El juez de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti, pidió completar las dos vacantes que quedan en el máximo tribunal con magistradas mujeres. Actualmente, lo integran Carlos Rosenkratz, Horacio Rosatti y él. Además, Lorenzetti descartó que Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente cumple con la prisión domiciliaria en San José 1111, sea una "presa política".

"Hay que completar los jueces de la Corte cuanto antes", pidió Lorenzetti en A24 con Luis Novaresio, antes de aclarar que quienes la completen "deben ser dos mujeres". En la misma entrevista, el juez explicó que la vacancia de los cargos en el poder judicial es un tema "muy grave".

Consultado sobre posibles presiones recibidas por el gobierno de Javier Milei, Lorenzetti expresó: "No hemos tenido presiones. En este año, ninguna. La verdad que no". Sin embargo, aclaró: "Hay que esperar las decisiones en los casos. En general, nosotros tampoco hemos tenido con todos los gobiernos conflictos permanentes. Los hemos tenido frente a casos. Y después, bueno... Lo que sí hay que esperar es que se integren los distintos tribunales y todo con criterios ecuánimes".

La condena a Cristina Fernández de Kirchner

En otro pasaje de la entrevista, Novaresio le dijo al juez de la Corte Suprema que Cristina Fernández de Kirchner, condenada por la causa Vialidad, "dice que es una presa política". En ese momento, Lorenzetti comenzó: "Cada uno defiende su posición como quiere".

"La realidad es que pasaron por este proceso, básicamente Vialidad, entre 19 y 20 jueces. La mayoría de ellos fueron designados durante el periodo de gobierno del kirchnerismo. Esto pasó por distintas instancias, ¿no? Pasó por un juez, después fue el otro, apeló, volvió... Bueno. Y no hubo una disidencia en ninguno de esos... una disidencia importante sobre el fondo, ¿no?", expresó el integrante del máximo tribunal, quien continuó: "Creo que todos hicieron un esfuerzo, porque en realidad no es una alegría que los presidentes estén sometidos a proceso, ¿no? Realmente esto es algo fuerte, es algo con lo que hay que ser muy cuidadosos.

Después, el entrevistador insistió con la pregunta de si "hubo debido proceso" y "respeto de garantías", antes de emitir su opinión y asegurar que "no es una presa política". "Así es. De eso no hay ninguna duda", sentenció Ricardo Lorenzetti.