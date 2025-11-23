Quini 6: resultados del domingo 23 de noviembre y controlar boleta

Quini 6: resultados del domingo 23 de noviembre.

El sorteo 3.324 del Quini 6 se llevará a cabo este domingo 23 de noviembre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape.

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $12.700 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

Tradicional : Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

: Los números estarán disponibles a partir de las 21.15 La Segunda: Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

Los números estarán disponibles a partir de las 21.15 La Revancha: Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

Los números estarán disponibles a partir de las 21.15 Siempre Sale: Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

Los números estarán disponibles a partir de las 21.15 Premio extra: Los números estarán disponibles a partir de las 21.15

Este domingo, el pozo acumulado del Quini 6 es de $12.700 millones.

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6