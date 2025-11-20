EN VIVO
Quini 6: resultados del miércoles 19 de noviembre y controlar boleta

Resultados del sorteo 3.323 de Quini 6 para controlar cartón de la jugada del 19 de noviembre de 2025.

19 de noviembre, 2025 | 21.27

El sorteo 3.323 del Quini 6 se llevará a cabo este miércoles 19 de noviembre en Argentina. El popular juego de azar organizado por la Lotería de Santa Fe tiene millones de pesos en premios y se transmite por la TV Pública. Los números ganadores en todas sus modalidades son publicados en vivo por El Destape

Además de la modalidad original de Tradicional, se sortearán La Segunda; la Revancha; Siempre Sale y Premio Extra con sus respectivos premios. Para esta edición, el pozo acumulado es de $11.700 millones.

¿Qué números salieron en el Quini 6 de anoche?

  • Tradicional: 45 - 14 - 29 - 37 - 24 - 12 
  • La Segunda: 18 - 29 - 34 - 30 - 03 - 33
  • La Revancha: 39 - 35 - 05 - 04 - 10 - 32
  • Siempre Sale: 22 - 43 - 41 - 25 - 38 - 40
  • Premio extra: 45 - 14 - 29 - 37 - 24 - 12 - 18 - 34 - 30 - 03 - 33 - 39 - 35 - 05 - 04 - 10 - 32

Qué días se sortea el Quini 6

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.

Cuánto cuesta el Quini 6

  • El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $1250 pesos el ticket.
  • La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $625.
  • En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $625.
