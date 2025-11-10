El límite de cobro era esta semana.

En medio de las últimas elecciones legislativas, al sur de la Argentina, un ciudadano ganaba más de $ 2300 millones tras haber acertado los seis números de la modalidad tradicional del Quini 6. Sin embargo, en las últimas horas se conoció que casi se queda sin cobrar la suma porque no sabía que había obtenido el premio.

Con los números 43, 42, 36, 39, 11 y el 29, un apostador de El Bolsón, Río Negro, se enteró de casualidad que se había convertido millonario. El boleto fue vendido por la agencia N° 64 y desde allí informaron que cuando se lo contaron "casi se desmaya".

Si bien la identidad del jugador se mantiene en secreto, trascendieron algunos detalles de cómo fue la reacción de la persona que acertó los seis números y se llevó 2372.600.000. Cecilia, la dueña del local, le contó a Cadena 3 que el ganador "llegó sin saber nada".

El apostador "escuchó que había un nuevo millonario por la radio, pero no había podido venir antes porque tuvo problemas con el auto". En este sentido, el reglamento del Quini 6 establece que el plazo para reclamar el premio es de 15 días de corrido y vencía este martes. "Cuando mi empleada le pidió pasar a la oficina y le contamos, casi se desmaya. No lo podía creer", recordó Cecilia.

La jugada ganadora

En la provincia de Río Negro nunca se había entregado un premio de semejante magnitud. La agenciera explicó que el ganador realizó su apuesta el sábado 25 de octubre. "No sabía nada, se enteró acá mismo. Quedó en shock, estaba muy nervioso, volvió al rato porque no lo podía asimilar".

Tras haber superado la emoción, se realizaron los trámites correspondientes y, según confirmó la Lotería de Río Negro, el monto se acreditó este lunes 10 de noviembre en la cuenta bancaria por un total de $ 1710.687.323. Otro de los datos que reveló la agenciera, es que el ganador "no es un cliente habitual", y que les pidió "mucha discreción".

¿Cuánto sale la boleta del Quini 6?

El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $ 1250 pesos el ticket.

La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $ 625.

En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $ 625.

¿Cuándo y a qué hora se sortea el Quini 6?