Quini 6: un apostador ganó más de $ 2300 millones en El Bolsón

En un domingo que estuvo marcado por las elecciones nacionales legislativas, al sur de la Argentina, un ciudadano ganaba un pozo millonario de más de $ 2300 millones, perteneciente a la modalidad tradicional del Quini 6.

El Quini 6 es uno de los juegos de loterias que los argentinos eligen semanalmente para intentar llevarse uno de los pozos millonarios. Es administrado por la Lotería de Santa Fe y se comercializa en todo el país a través de las agencias oficiales.

Los números ganadores del último sorteo del Quini 6

Según informaron durante la transmisión del sorteo, el ganador o ganadora es de El Bolsón, una de las localidades turísticas de Río Negro. Si bien se conoce su locación, la identidad del apostador no trascienden por cuestiones de seguridad.

Los números de la suerte fueron 11, 29, 36, 39, 42 y 43, que en la quiniela representa a San Pedro, la castaña, la lluvia, las zapatillas y el balcón. Con esta combinación, el ganador se llevó el pozo tradicional que este domingo 26 de octubre fue de $ 2.372.600.000, correspondiente al sorteo número 3116.

Sin embargo, ese no será el monto final, dado que se realiza un descuento estimado del 30% en concepto de impuestos. Entonces, el monto final se estima alrededor de $ 1660 millones, lo que equivale a u$s 1.770.000, según la cotización oficial del Banco Nación.

Resultados del Quini 6 del domingo 26 de octubre

Tradicional: ​11 - 29 - 36 - 39 - 42 - 43

La Segunda: 05 - 14 - 20 - 24 - 32 - 34

La Revancha: 25 - 34 - 40 - 42 - 43 - 45

Siempre Sale: 17 - 29 - 31 - 33 - 35 - 39

Sorteo extra: 05 - 11 - 14 - 20 - 24 - 25 - 29 - 32 - 34 - 36 - 39 - 40 - 42 - 43 - 45

¿De cuánto es el pozo del sorteo del miércoles 29 de octubre?

El próximo sorteo se realizará el miércoles 29 de octubre y tendrán los siguientes pozos estimados

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $ 700.000.000

La Segunda: $ 1.640.000.000

Revancha: $ 4.780.000.000

Siempre Sale: $ 250.000.000

Extra: $ 130.000.000

¿Cuánto sale la boleta del Quini 6?

El Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) tiene un precio de $ 1250 pesos el ticket.

La modalidad Revancha tiene un valor adicional de $ 625.

En el Siempre Sale para participar hay que sumarle $ 625.

¿Cuándo y a qué hora se sortea el Quini 6?

Los sorteos se realizan los miércoles y los domingos a las 21.15 en la sede de Lotería de la provincia de Santa Fe. Y el monto del premio depende del pozo que se haya juntado a partir de un porcentaje de la recaudación.