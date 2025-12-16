Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la tercera semana de diciembre 2025

Cuál es el dólar más barato hoy

El dólar más barato para comprar este lunes es el dólar oficial que se ubicó a $1.465, mientras que el blue y el dólar MEP avanzaron hasta $1.495, tras los anuncios del Gobierno que modifican la política cambiaria.

Cotización del dólar oficial hoy

El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas. Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este martes 16 de diciembre de 2025 cotiza en el Banco Nación a:

Compra : $ 1.415

: $ 1.415 Venta: $ 1.465

Cómo comprar dólar oficial hoy

Los dólares pueden comprarse desde el home banking o la app del banco, siempre que el cliente cuente con una cuenta en moneda extranjera.

Compra digital: no tiene límite, pero las operaciones superiores a USD 100.000 deben notificarse con 48 horas de anticipación.

Compra en efectivo: el límite mensual es de USD 100 y requiere firmar una declaración jurada. Los dólares adquiridos pueden retirarse por ventanilla o cajero automático en las entidades habilitadas.

A cuánto cotiza el dólar este lunes

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.

Cajeros automáticos: por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.

Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

El BCRA acelera el ritmo de devaluación: las bandas de flotación del dólar se actualizarán por inflación

El Banco Central anunció este lunes que acelera el ritmo de devaluación a partir de enero del año próximo. El organismo emitió un comunicado en el que adelanta cómo será el nuevo esquema de bandas de flotación para el año próximo, junto a otras medidas tendientes a la acumulación de reservas. "El régimen de flotación entre bandas: a partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC (T-2) --es decir, la de dos meses previos--", señala el comunicado.

BCRA anunció cambios con el dólar

"Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio", explica la entidad que conduce Santiago Bausili.

La medida busca mejorarle la competitividad al peso, en medio de profundas y variadas críticas de bancos, inversores y economistas por el atraso cambiario. Actualmente, las bandas se actualizan a un ritmo de 1% mensual, pero ahora será en el porcentaje de inflación (tomando la de dos meses atrás), con una inflación que oscila entre 2%y 3%; con lo que mes a mes pierde valor de poder de compra frente a la suba de precios.