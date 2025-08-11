Cómo comprar el dólar más barato del mercado, en la segunda semana de agosto 2025

Cuál es el dólar más barato entre el blue y el MEP

El dólar más barato del mercado este lunes 11 de agosto es el dólar MEP, que se ubica en torno a los $1.324, mientras que el dólar blue y el oficial superan los $1.330. El dólar MEP o "Dólar bolsa", es una alternativa completamente legal que permite acceder a dólares de manera indirecta a través de sociedades de bolsa, agentes de liquidación y compensación (ALyCs) o "brokers". Este mecanismo consiste en la compra y posterior venta de bonos.

Cómo comprar dólar MEP

Abrir una cuenta comitente: este paso se realiza a través de un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) o, en algunos casos, directamente desde el home banking de ciertos bancos. Registrar los datos: es necesario completar un formulario con documentos como el DNI, el CUIL, una foto tipo selfie y vincular una cuenta bancaria o billetera digital. Depositar fondos: transferir pesos desde una cuenta bancaria a la cuenta comitente recién creada. Seleccionar un bono: elegir bonos habilitados para este tipo de operación, como el AL30 u otras opciones disponibles. Indicar el monto: especificar la cantidad de pesos que se desea convertir y verificar la cotización para estimar cuántos dólares se obtendrán. Confirmar la compra: validar y completar la operación a través de la plataforma del broker o banco. Cumplir con el período de parking: después de realizar la compra de bonos en pesos, se debe esperar un día hábil antes de venderlos para obtener dólares. Transferir los dólares: una vez disponible, transferir los dólares adquiridos a una cuenta bancaria en dólares a nombre del titular de la cuenta comitente.

Cómo comprar dólar hoy

Al finalizar, los dólares quedarán disponibles para conservarlos en la cuenta o retirarlos según la preferencia del usuario.

El dólar MEP, aunque requiere operaciones con bonos, se volvió más accesible gracias a plataformas como Mercado Pago. Esta aplicación simplifica el proceso, ofreciendo a los usuarios una forma práctica, legal y segura de adquirir dólares, eliminando riesgos asociados con el dólar blue, como la recepción de billetes falsos o situaciones inseguras.

Mercado Pago, al incluir esta funcionalidad, busca “facilitar la gestión financiera y ofrecer nuevas alternativas de ahorro”, permitiendo realizar compras, ventas y transferencias de dólares directamente desde su aplicación. Por su parte, Naranja X destaca que su objetivo es ofrecer una opción de inversión que permita a los usuarios protegerse contra la inflación de manera segura y accesible.

Pasos para comprar dólar MEP en Mercado Pago

Aceptar los Términos y Condiciones: Antes de iniciar, es necesario aceptar las condiciones de uso de la plataforma. Este paso se realiza una sola vez. Acceder a la sección “Dólares”: Desde la aplicación, seleccionar la opción “Compra” dentro de la sección habilitada para operaciones en dólares. Elegir el monto: Ingresar la cantidad deseada para la transacción y confirmar la operación. Esperar la acreditación: Los dólares aparecerán reflejados en la aplicación dentro de las siguientes 24 horas hábiles.

Una vez acreditados, los usuarios tienen la opción de mantener los dólares en su cuenta sin costos adicionales o transferirlos sin cargo a una cuenta bancaria a nombre del mismo titular.

Cómo comprar dólar barato esta semana

Cómo comprar dólar MEP a través de un bróker

El dólar MEP puede adquirirse de manera directa en el mercado de capitales a través de un intermediario financiero o bróker. La mayoría de ellos aplica una comisión total —entre la compra y la venta— que suele ubicarse entre el 1% y el 2%.

Pasos para operar dólar MEP:

Apertura de cuenta en un bróker local

Es necesario contar con una cuenta de inversiones en una sociedad de bolsa o bróker radicado en Argentina. El trámite es gratuito, puede hacerse de forma online y requiere completar formularios simples y verificar la identidad. Depósito de fondos

Una vez abierta la cuenta, se debe transferir el dinero desde una cuenta bancaria del mismo titular. Antes de iniciar la operación, es importante registrar el CBU de la cuenta en dólares donde se acreditarán los fondos luego de la venta. Compra del bono en contado inmediato (CI)

Se debe adquirir un bono que cotice tanto en pesos como en dólares, con liquidación en contado inmediato, para acelerar el proceso. En la plataforma del bróker, normalmente dentro de la sección “Invertir”, se ingresa el monto deseado y se selecciona la opción “Precio de mercado”. Venta de los bonos en dólares

Transcurrido el período de parking, se venden los bonos en su especie dólar (por ejemplo, AL30D o GD30D) con liquidación en contado inmediato. Luego, los dólares quedarán disponibles en la cuenta del bróker y podrán transferirse a la cuenta bancaria del titular.

Algunos brókeres ofrecen la opción de comprar directamente “Dólar MEP”, gestionando internamente la compra y venta de bonos.