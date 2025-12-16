Aguinaldo de diciembre 2025: cuándo se paga y cómo se calcula

Cuándo se paga el aguinaldo

Con la llegada de diciembre 2025, una de las principales inquietudes entre los trabajadores vuelve a instalarse con fuerza: cuándo se cobra el aguinaldo y cómo se calcula. El Sueldo Anual Complementario (SAC) es un derecho establecido por ley y se paga en dos cuotas al año, una en junio y otra en diciembre, cada una equivalente al 50% del mejor salario del semestre correspondiente.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de diciembre?

De acuerdo con lo que establece la Ley 23.073, la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre. No obstante, la normativa contempla una prórroga de hasta cuatro días hábiles, lo que en la práctica extiende la fecha límite de pago hasta el 23 de diciembre. Dentro de ese plazo, el empleador puede efectuar el depósito sin incurrir en incumplimientos.

Aguinaldo: cuándo se paga

Cómo se calcula el aguinaldo de diciembre paso por paso

El cálculo del aguinaldo no se basa en promedios ni en el salario de diciembre de forma automática, sino en un procedimiento preciso definido por la legislación laboral.

Paso 1: identificar el mejor sueldo del semestre

Para el aguinaldo de diciembre se toma como referencia el salario más alto percibido entre julio y diciembre. Se considera el ingreso bruto del mes en el que el trabajador haya cobrado más, independientemente de que ese mes no sea diciembre.

En ese monto se incluyen:

Horas extra.

Comisiones.

Adicionales por convenio.

Sumas no remunerativas.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre —por ejemplo, porque ingresó o egresó de su empleo en ese período—, el aguinaldo se paga de manera proporcional al tiempo trabajado. En estos casos, el empleador debe calcular el monto correspondiente según los meses efectivamente trabajados, sin que el empleado tenga que realizar ningún trámite adicional.

Qué monto me corresponde cobrar por aguinaldo

Paso 2: calcular el 50% del mejor sueldo

Una vez identificado el salario más alto del semestre, el cálculo es directo: ese monto se divide por dos. El resultado representa el medio aguinaldo bruto.

Paso 3: aplicar los descuentos habituales

Sobre el monto bruto del aguinaldo se aplican los mismos descuentos que sobre el salario mensual:

Aportes jubilatorios.

Obra social.

Aportes sindicales, si correspondiera.

Luego de estas deducciones se obtiene el aguinaldo neto, es decir, el monto final que el trabajador cobra en mano.

Aguinaldo: qué tener en cuenta para no calcularlo mal

El aguinaldo no se calcula necesariamente sobre el sueldo de diciembre, salvo que ese mes haya sido el de mayor ingreso del semestre. Por eso, quienes hayan recibido aumentos salariales, bonos, sumas fijas o adicionales en meses anteriores deben tomar ese mes como referencia, ya que de lo contrario podrían subestimar el monto a cobrar.

Además, la normativa establece que si el salario del mes en que se paga el aguinaldo resulta superior al que se usó como base, el empleador está obligado a abonar la diferencia en el mes siguiente, ya sea en enero o en julio, según corresponda.

Quiénes cobran el aguinaldo

Tienen derecho al aguinaldo todos los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado. También lo perciben jubilados y pensionados. Existen, sin embargo, algunas excepciones sectoriales: la Ley 24.467, orientada a pequeñas y medianas empresas, permite que ciertos convenios colectivos acuerden el pago del aguinaldo en más de dos cuotas. Un ejemplo es el Convenio 389/2004 del sector gastronómico, que habilita su pago en tres cuotas cuatrimestrales, siempre que esté expresamente pactado.