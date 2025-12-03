Cómo calcular el aguinaldo 2025

Cómo calcular el aguinaldo.

Con la llegada de diciembre, una de las principales dudas de los trabajadores es cómo calcular correctamente el aguinaldo. El Sueldo Anual Complementario (SAC) se paga en dos cuotas anuales —junio y diciembre— y cada una equivale al 50% del mejor salario del semestre.

Según establece la Ley 23.073, la segunda cuota del aguinaldo debe abonarse antes del 18 de diciembre, aunque la normativa permite una prórroga de hasta cuatro días hábiles, lo que extiende la fecha límite al 23 de diciembre.

Qué aguinaldo se cobra en diciembre.

Cómo calcular el aguinaldo paso por paso

Paso 1: identificar el mejor sueldo del semestre

Para el aguinaldo de diciembre 2025 se toma como referencia el salario más alto percibido entre julio y diciembre. No se utiliza el promedio, sino el mes con mayor ingreso bruto.

En ese monto se incluyen:

Horas extra.

Comisiones.

Adicionales por convenio.

Sumas no remunerativas.

Si el trabajador no completó todos los meses entre julio y diciembre, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo trabajado. El cálculo se ajusta automáticamente en la liquidación y no requiere que el empleado realice ningún trámite adicional. Si la relación laboral comenzó o finalizó en el transcurso del semestre, el empleador debe abonar el aguinaldo proporcional al tiempo efectivamente trabajado. En estos casos, se aplica una fórmula sencilla para calcular el monto correspondiente.

Paso 2: calcular el 50%

Una vez identificado el mejor sueldo bruto del semestre, se debe dividir ese monto por dos. Ese resultado representa el medio aguinaldo bruto.

Paso 3: aplicar los descuentos

Sobre ese valor se aplican los descuentos habituales:

Jubilación.

Obra social.

Aportes sindicales (si correspondiera).

Así se obtiene el aguinaldo neto, es decir, el monto final que se cobra “en mano”. El aguinaldo no se calcula sobre el sueldo de diciembre, salvo que ese mes haya sido el de mayor ingreso del semestre. Por eso, quienes hayan recibido aumentos, bonos, sumas fijas o adicionales en meses previos deben tomar ese mes como referencia para no subestimar el cálculo.

Aguinaldo a cobrarse en diciembre.

Qué está incluido en el aguinaldo

Los aportes y deducciones del aguinaldo son los mismos que se aplican al salario: contribuciones jubilatorias, PAMI, obra social y aportes sindicales según convenio. Si el sueldo del mes del pago supera al que se tomó como base para el cálculo, la normativa obliga al empleador a abonar la diferencia en el mes siguiente, ya sea enero o julio.

En cuanto a quiénes están incluidos, todos los empleados en relación de dependencia cuentan con este derecho, tanto del ámbito público como privado, además de jubilados y pensionados. La ley también prevé excepciones sectoriales: la norma 24.467, destinada a pymes, habilita a que algunos convenios colectivos permitan dividir el aguinaldo en tres cuotas, siempre que esté pactado explícitamente. Un caso concreto es el Convenio 389/2004 del sector gastronómico, donde los pagos se distribuyen cada cuatro meses.