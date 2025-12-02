Aguinaldo para jubilados ANSES en diciembre: cuándo se cobra y cómo se calcula

Cuándo cobran los jubilados el aguinaldo.

Con la llegada de diciembre, el aguinaldo vuelve a ser un ingreso clave también para millones de jubilados y pensionados que cobran a través de la ANSES. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un refuerzo fundamental para afrontar los gastos de fin de año, las fiestas y compromisos financieros habituales del último mes.

Al igual que en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, el aguinaldo para jubilados se paga en dos cuotas al año: una en junio y otra en diciembre. Esta segunda cuota es especialmente esperada por su impacto directo en el presupuesto familiar.

Jubilados: cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre

El aguinaldo se paga junto con el haber mensual de diciembre, de acuerdo con el calendario oficial de pagos que publica ANSES. La fecha exacta de cobro depende de la terminación del número de DNI de cada beneficiario. De esta manera, los jubilados y pensionados no deben realizar ningún trámite adicional: el aguinaldo se deposita de forma automática junto con el sueldo mensual en la misma cuenta bancaria habitual.

El cálculo del aguinaldo para jubilados es simple:

Se toma el mejor haber mensual percibido durante el segundo semestre del año (de julio a diciembre).

Sobre ese monto se aplica el 50%, que corresponde a la segunda cuota del SAC.

En el caso de quienes comenzaron a cobrar su jubilación dentro de ese semestre, el aguinaldo se paga de manera proporcional según los meses efectivamente cobrados.

Aguinaldo para jubilados: cuándo se cobra.

Quiénes acceden al aguinaldo de ANSES

Cobran aguinaldo:

Jubilados del sistema previsional.

Pensionados.

Beneficiarios de pensiones no contributivas.

Titulares de pensiones por fallecimiento.

No cobran aguinaldo quienes perciben:

Asignación Universal por Hijo (AUH).

Asignación por Embarazo.

Planes sociales o programas de asistencia no previsionales.

Cuándo paga el aguinaldo ANSES.

Bono para jubilados: el Gobierno definió el monto para diciembre

ANSES definió, este lunes, el pago de un bono extraordinario de $70.000 para jubilados, que se suma al aumento por movilidad y al medio aguinaldo. Así lo estableció a través del decreto 848/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial.

El esquema de actualización de diciembre incluye tres componentes: el aumento por movilidad (que este mes será del 2,34%), el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono extraordinario, que no es universal y está focalizado en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

Incluyendo diciembre, el bono ya lleva congelado 21 meses, dado que no se actualiza desde marzo de 2024.

De este modo, los jubilados que cobran la mínima recibirán en diciembre $340.879,59 de haber básico, $70.000 de bono y $170.439,79 de medio aguinaldo (debido a que el medio aguinaldo se aplica solo al haber básico, sin bono). Por lo tanto, ningún jubilado cobrará en diciembre menos de $581.319,38.