Una de las avícolas más importantes cerró una de sus plantas.

Una de las empresas avícolas más grandes del país anunció el cierre de una de sus plantas en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. En el lugar trabajaban 270 operarios.

Era algo que se venía hablando, pero finalmente Granja Tres Arroyos, una de las líderes de mercado del sector, confirmó el cierre definitivo de su planta de Becar en la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Según anunció la firma, los empleados serán trasladados a la planta La China, que queda cerca de Súper, la recientemente cerrada. Sin embargo, los trabajadores arrastran meses de conflicto con la empresa por falta de pagos y ofrecimientos de retiros voluntarios.

"No hay despidos, sólo se trata de una concentración de la producción en una de las dos plantas radicadas en la ciudad. Se pasan 270 empleados de la planta Super a La China, que ya tiene 600 trabajadores y que a partir de ahora pasará a trabajar dos turnos en lugar de uno”, confirmaron al medio Infobae fuentes de la empresa. Desde la firma reconocieron que esto es para bajar costos y mejorar la eficiencia de la empresa.

El secretario general del Sindicato de la Carne local, Sergio Vereda, explicó que los trabajadores derivados a La China se agruparán en dos turnos laborales distintos, pero señaló que este traslado no resulta voluntario para todos. Buena parte del personal debió optar por el retiro voluntario ante la falta de certezas sobre el cobro de salarios completos y la continuidad laboral.

En esa línea, detalló que los empleados vienen cobrando los salarios en cuotas y con importantes atrasos. Aún faltan pagos de octubre y noviembre y pese al anuncio del traslado, no hubo novedades sobre este tema y crece la incertidumbre.

La crisis de Granja Tres Arroyos

Esto se da en un contexto donde la empresa vive un complicado presente económico por la caída de las ventas y el cierre del mercado chino para las exportaciones avícolas tras el brote de gripe aviar en 2023.

"El sector viene crujiendo pos brote de fiebre aviar. Todo el sector está complicado porque se cerraron las exportaciones. Acá no se trata de importaciones. Estamos en un proceso de reapertura de mercados", señalaron desde el área avícola.

La empresa presentó a principio de año un Proceso Preventivo de Crisis para reducir su personal y también cerró una planta en Ezeiza. En total, GTA emplea a unas 7.000 personas en la Argentina y Uruguay y produce 700.000 pollos diariamente.