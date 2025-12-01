Trump confirmó que habló con Maduro en medio de la tensión con Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el domingo que habló con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la escalada diplomática con el país caribeño, pero no dio detalles sobre el contenido de la charla.

Consultado por periodistas a bordo del Air Force One, Trump respondió: "No quiero hacer comentarios al respecto. La respuesta es sí", al ser interrogado sobre si había dialogado con Maduro. El diario The New York Times fue el primero en revelar que el contacto entre ambos líderes se produjo a comienzos de noviembre, y que incluyó la posibilidad de un encuentro en territorio estadounidense, que hasta ahora no se produjo.

Hasta el momento, ni Maduro ni otros altos funcionarios de su Gobierno realizaron declaraciones públicas sobre el contacto telefónico con Trump. El domingo, Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional venezolana, evitó pronunciarse sobre la comunicación y sostuvo que el tema no formaba parte de su conferencia, centrada en el anuncio de una investigación parlamentaria sobre los ataques de embarcaciones estadounidenses en el Caribe.

La escalada entre Estados Unidos y Venezuela

La confirmación del diálogo llega en un contexto donde Trump mantiene un discurso hostil hacia Venezuela, aunque evalúa una vía diplomática como alternativa a la confrontación directa. El sábado, el mandatario había declarado que el espacio aéreo venezolano debía considerarse “cerrado en su totalidad”, sin ofrecer explicaciones adicionales. La frase provocó incertidumbre y alarma en Venezuela, en medio de una creciente presión de Washington sobre el gobierno de Caracas.

Ante la consulta de si la advertencia implicaba una inminente acción militar, Trump descartó esa interpretación al responder: “No lean nada en ello”.

La Casa Blanca evalúa distintas medidas contra Caracas, bajo el argumento de que Maduro estaría implicado en el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos, una acusación que el mandatario venezolano niega categóricamente.

Reuters informó que las opciones bajo consideración de Estados Unidos incluyen un intento de derrocar a Maduro, y que el ejército estadounidense está preparado para una nueva fase de operaciones después de una masiva acumulación militar en el Caribe y casi tres meses de ataques a presuntas narcolanchas frente a las costas de Venezuela. Trump también ha autorizado operaciones encubiertas de la CIA en el país.

La semana pasada, Trump anunció ante efectivos militares que Estados Unidos iniciaría “muy pronto” operaciones terrestres destinadas a capturar a supuestos narcotraficantes venezolanos, aunque hasta ahora no avanzó en una acción concreta.