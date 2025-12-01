Estos son los nombres para bebés que serán tendencia en 2026, según los expertos

Una de las decisiones más importantes, y a veces difíciles, es definir el nombre de un bebé, ya que será parte para siempre de la identidad de esa persona. Y si bien para gustos no hay nada escrito, hay ciertos nombres que se perfilan como la gran tendencia en 2026.

Cuáles son los nombres que van a estar de moda en 2026 y de dónde vienen

De acuerdo a las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de España (INE) y lo que se proyecta en diferentes países de habla hispana, en 2026 se mantendría en tendencia nombres clásicos con raíces antiguas y significados nobles, en su mayoría cortos.

Entre los que encabezaría la lista de nombres de hombre se encuentran: Mateo, Martín, Leo, Lucas, Manuel. Aunque seguirían sumándose los bebés llamados Álvaro, Thiago, Samuel, Iván, Liam, Diego, Luca, Bruno, Oliver, Noah, Bruno, Dylan, Romeo y Teo. Se trata de nombres que suelen considerarse atemporales y tienen si bien son fuertes, no tienen una fonética dura, sino más suave.

La tendencia para 2026 posiciona los nombres cortos y con significado mítico como los más elegidos

También hay una tendencia a utilizar nombres más cortos, de pronunciación simple, que provienen de tendencias internacionales y que se pronuncia igual en español que inglés. En el caso de nombres de mujer se posicionan como los más elegidos para el 2026: Lucía, Sofía, Emma, Martina, Lara, Nora, Mía, Zoe, Luna, Aitana, Julia, Clara, Chloe, Abril, Iris y Lía.

Inspiración en películas y personalidades del espectáculo

Cada año, las figuras públicas como influencer, futbolistas, músicos o actores eligen nombres "diferentes" para sus hijos y los vuelven tendencia a nivel mundial. En 2026 se considera que los que podrían ser tendencia por este origen son: Luca, Noah, Enzo, Liam y Gael, ya que fueron de los más utilizados por las celebridades.

También hay muchos nombres de personajes de series o películas que conquistaron a los espectadores y ahora se vuelven parte de la vida real de muchas familias. Entre los que podrían pisar fuerte el próximo año se encuentran nombres de inspiración nórdica o celta como Erik, Axel, Ian o Milo.

Muchos de los nombres de moda están inspirados en personajes ficticios o fueron popularizados por famosos

En ese sentido, el sitio especializado en nombres para bebés Nameberry reveló también serán populares aquellos nombres relacionados con mujeres del espectáculo, especialmente asociados al último álbum de Taylor Swift como Ophelia, Caliana, Elodie, Navani, Nomi, Roxie.