Formosa impulsa la educación técnica y refuerza la capacitación laboral en las comunidades rurales de la provincia

El gobierno de Formosa avanza en la formación profesional y capacitación laboral destinada a comunidades rurales. Esta semana, la Dirección de Educación Técnica (DET) informó los avances concretados en el Centro de Formación Profesional (CEA) N°1, ubicado en la comunidad rural El Progreso, jurisdicción de Palo Santo.

En diálogo con Agenfor, el director del Centro, Ricardo Martínez, manifestó que se concretaron articulaciones con diversos organismos públicos que se desenvuelven en el territorio, circunstancia que posibilitó mejorar el impacto de las acciones institucionales. Tales acciones se circunscriben en el marco de un Proyecto de Desarrollo Local bajo la coordinación de diversos organismos del Gobierno provincial.

Capacitación en el territorio

El Director del Centro informó que se encuentran trazadas una serie de acciones institucionales trabajadas oportunamente con los equipos técnicos de la DET que se orientan a concretar los niveles de equidad educativa que el modelo de provincia tiene como eje.

En este sentido expreso que ya se tiene el plan de objetivos planteados tanto para 2026 como para 2027, que incluyen el desarrollo de talleres, capacitaciones, cursos de formación profesional y capacitación laboral que posibiliten validar saberes. Como así también desarrollar capacidades que redunden en el incremento de la producción y el mejoramiento de la calidad de vida.

Detalló que, en el marco del Plan de Multiplicación de Acciones Institucionales en el Territorio, se han priorizado los cursos y capacitaciones que están vinculados a la producción local tanto de bienes como de servicios; en este orden de ideas remarcó que es la Comunidad Educativa Organizada (CEO) la que orienta en la selección de las temáticas a abordar.

Además, Martínez indicó que se concretó durante el presente ciclo lectivo un acuerdo institucional con el Anexo Palo Santo del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Comandante Fontana (ISFDyT Cmte. Fontana), que tiene por objeto brindar a estudiantes del Nivel Superior un espacio de 15 mil metros cuadrados que cumple las funciones de campo experimental. Este último constituye un ámbito en el que se llevan adelante proyectos pedagógicos productivos y proyectos de investigación encarados por estudiantes y por la Comunidad Educativa Organizada.

Formosa impulsa herramientas financieras para fortalecer el crecimiento de las PyMEs

Con el objetivo de impulsar el crecimiento de las PyMEs en Formosa, el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas promueve nuevas herramientas financieras destinadas al sector productivo. El curso, abierto y gratuito, presentará opciones del mercado de capitales poco difundidas, con el propósito de que las empresas puedan gestionar mejor sus recursos, reducir costos y acceder a liquidez de manera más eficiente.

El objetivo central es democratizar el acceso a estas herramientas, permitiendo que los empresarios comprendan su funcionamiento y puedan incorporar nuevas estrategias para fortalecer la gestión financiera de sus negocios.