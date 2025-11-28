Con el subsidio Esfuerzo Formoseño, la provincia tiene una de las facturas eléctricas más bajas del país

A través del subsidio Esfuerzo Formoseño, la provincia del norte se transformó en la segunda jurisdicción con la factura eléctrica más baja del país, según informó la consultora Polité. Con valores de $15.389 (N2: Ingresos Bajos) y $20.153 (N3: Ingresos Medios), el beneficio provincial resguarda al 90% de los usuarios de estas dos categorias.

Ajuste nacional

Cabe señalar que a partir del 1 de enero de 2026 el Gobierno nacional implementará un nuevo esquema de subsidios para la electricidad y el gas natural que eliminará la segmentación actual (N1, N2 y N3) y la sustituirá por un sistema focalizado de solo dos categorías: subsidio parcial y tarifa plena. Este cambio está diseñado para reducir significativamente la bonificación, lo que resultará en un aumento en las tarifas finales en un período de alta demanda energética.

La medida impactará directamente a unas 140.000 familias de ingresos medios (actualmente N3), quienes dejarán de recibir el subsidio pleno sobre un consumo base de 250 kWh mensuales y pasarán a tener una cobertura reducida al 50% por ese mismo volumen de energía.

Esfuerzo Formoseño

Este subsidio cubre el valor agregado de distribución (VAD) de la energía eléctrica, un componente de la factura determinado por el Gobierno nacional. En el caso de los hogares N2, el VAD representa el 32% de la factura total, por lo que el usuario solo paga $10.464,52 aproximadamente.

De esta manera, queda en evidencia el impacto positivo de los subsidios aplicados a los sectores más vulnerables frente al constante aumento del precio de la distribución de la energía eléctrica impuesto por el Gobierno nacional, posicionando de esta manera a Formosa como la provincia con la segunda tarifa eléctrica más baja del país, subrayaron.

Estos datos se dieron a conocer en el Reporte del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET, el cual analizó las tarifas eléctricas de las jurisdicciones que integran la República Argentina y se observó el valor de las facturas eléctricas (con impuestos y sin descuentos) para un consumo de 265 kwh/mes para los niveles de ingresos bajos (N2) e ingresos medios (N3). Los resultados muestran que la factura promedio en el país para un hogar de ingresos bajos es de $43.598 mientras que para un hogar de ingresos medios asciende a $50.758.

El Empleo Joven

En ese mismo sentido y analizando datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, el empleo joven (18 a 30 años) registró una variación interanual negativa del 2,86% en los aglomerados del país, considerando únicamente al sector privado registrado en comparación con el mismo período del año anterior, consignaron.

Sin embargo, al examinar el aglomerado Formosa, apreciaron que en el mismo se crearon aproximadamente 1483 puestos de trabajo en el período analizado entre el segundo trimestre del 2025 y el segundo trimestre del 2024, lo que representa un crecimiento del 16,60%. De esta manera, la provincia se posicionó como el aglomerado con mayor crecimiento del empleo joven en las regiones del NEA y del Norte Grande y quinto a nivel país, destacaron.

Según el último informe del Estimador Mensual de Actividad Económica publicado por el INDEC, a septiembre del presente año, el índice EMAE fue de 152,1 puntos (un aumento del 5,0 % en respecto a septiembre del 2024 y 2,5% respecto a septiembre del 2023).

Al hacer un análisis comparativo respecto a agosto de 2023 de las distintas actividades del sector privado que forman parte de la medición, la consultora Politiké remarcó que resulta evidente que, si bien el índice general da resultados positivos, hubo sectores que se han beneficiado y otros no.

Los sectores con mejores resultados (mayor al 10%) entre septiembre de los años 2023 y 2025 ocupan solo el 8,6% del total de empleo privado registrado, mientras que los sectores que están en peores condiciones respecto al año 2023 representan el 55,8% del empleo. Estos datos reflejan el riesgo inminente de que el número de despidos (más de 200.000 desde la asunción del presidente Javier Milei) siga aumentando, advirtieron.

Consumo de carne

Al analizar el consumo de carne en los diez meses del 2025, refirieron que la industria frigorífica vacuna produjo un total de 2635 mil toneladas en lo que va del 2025 hasta octubre. Por otra parte, el consumo interno de la producción en los diez meses del 2025 representó el 73,3% de la producción total, siendo el resto saldo exportador.

Además, respecto de la serie de consumo de carne vacuna por habitante se tomó los últimos 20 años, es decir desde 2005 al 2025 para octubre de cada año. El dato indicó que en los dos años de Gobierno de Javier Milei son los más bajos de la serie.