Los socialistas españoles reciben críticas por la gestión de denuncias de acoso sexual

El PSOE se disculpó el viernes por su "error de comunicación" en la gestión de las denuncias de acoso sexual en un momento en que las crecientes acusaciones amenazan la credibilidad de un partido que defiende los derechos de las mujeres desde hace tiempo.

El partido, liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el punto de mira de los sindicatos, la oposición y sus propios socios de coalición por las acusaciones de que creó una plataforma interna para que las mujeres denunciaran el acoso o los abusos tras conocerse un caso en julio, pero luego no actuó ante las denuncias presentadas a través de ella.

La secretaria del PSOE, Rebeca Torró, dijo a los periodistas el viernes que se pondrían en marcha mecanismos de apoyo más fuertes, pero negó que el partido tratara de suprimir las acusaciones. Afirmó que partido defiende los derechos de las mujeres.

Sánchez, que ya está haciendo frente al daño reputacional de los escándalos de corrupción que involucran a su esposa, su hermano y altos cargos del partido, ha defendido abiertamente sus credenciales feministas y ha nombrado a más mujeres que hombres en puestos destacados del Gobierno por primera vez en la historia de España desde que asumió el cargo en 2018.

Pero las mujeres de su partido, así como Yolanda Díaz, líder de Sumar, el socio de coalición de izquierdas del PSOE, han denunciado un aparente fracaso a la hora de abordar las acusaciones de comportamiento sexista o abusivo.

Entre ellas, las acusaciones de acoso aparecidas en los medios de comunicación locales contra varios cargos menores del partido.

"Estos comportamientos nos desgarran por dentro", dijo Ángeles Ferriz, portavoz adjunta del partido en la región de Andalucía, que añadió que el partido no podía permitir que se cuestionara la identidad feminista del partido.

Unai Sordo, líder de uno de los sindicatos más importantes de España, CCOO, exigió tolerancia cero con el acoso, alegando que se deriva del machismo arraigado en la sociedad española.

