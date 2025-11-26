Desde Formosa adelantaron que no acompañarán el Presupuesto 2026 que impulsa Javier Milei: "Recorte y ajuste"

La diputada nacional electa por el Frente para la Victoria, Graciela de la Rosa, habló acerca de los desafíos que enfrentará la nueva conformación del Congreso de la Nación y estimó que el primero será la discusión por el Presupuesto Nacional. Además, adelantó que el Justicialismo presentará un proyecto alternativo al del Gobierno nacional.

En diálogo con Agenfor, la licenciada Graciela de la Rosa expresó: “En campaña decíamos que lo que se vota es lo que va a ocurrir en la Argentina en los próximos dos años, porque va a depender de la cantidad de diputados y de senadores que tenga, o el Peronismo, (el presidente Javier) Milei, u otros partidos políticos”.

Y aseveró que “eso es lo que va a ocurrir” porque, sostuvo que “el primer conflicto que vamos a tener es por el Presupuesto Nacional, en diciembre”. Con una mirada crítica, De la Rosa aseveró que “es un presupuesto donde la educación, la discapacidad y las deudas que tiene la Nación con las provincias, no están contempladas, es decir, es un presupuesto de recorte y de ajuste”.

En este sentido, la diputada nacional electa consideró que aprobarlo es “consolidar el ajuste que viene haciendo Milei hace dos años y, en contrapartida, desde el Peronismo y del Bloque Justicialista, vamos a presentar un proyecto alternativo”. En ese sentido, aseguró que se viene trabajando en un Presupuesto con una mirada federal. Además, tiene contemplado partidas presupuestarias para discapacidad y universidades nacionales actualizadas.

Poner en valor el Modelo Formoseño

Respecto al análisis político de Formosa, De la Rosa valoró que “acá tenemos un Modelo Formoseño que tenemos que cuidarlo” porque es “de inclusión social, de equidad social y territorial”.

“Sobre todo en momentos tan difíciles que está viviendo la Nación, de recortes de derechos, es un paraguas para todos los formoseños y formoseñas, porque muchas de las medidas de ajuste del Gobierno nacional, acá no se siente justamente porque hay una política del Gobierno de Formosa, del gobernador Gildo Insfrán, de tratar de que todos esos ajustes no se sientan en la provincia”, aseguró De La Rosa.

A su vez, la exsenadora nacional analizó que el Presidente, aparte de desfinanciar las partidas nacionales, pretende hacer lo mismo con las provincias: “Quiere que (Formosa) haga el mismo ajuste que hizo él a nivel nacional, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo y tenemos que luchar fuertemente”.

Por último, De la Rosa aseveró: “Sabemos toda la deuda que Nación mantiene con Formosa” por lo que “queremos que se hagan algunas obras públicas”. En este sentido denunció que en el Presupuesto "no contempla las obras para mantener las rutas nacionales dentro de la provincia”.