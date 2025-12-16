Por qué Jake Paul vs. Joshua puede catapultar la carrera del influencer a un título

Jake Paul está ante una nueva oportunidad de darle un gran salto a su carrera en el boxeo. A pesar de ser sumamente cuestionado por ser un streamer dentro del deporte de los puños, el "Gallo" -su apodo- dio que hablar en cada una de sus presentaciones y hasta se enfrentó a ex campeones mundiales que ya dejaron de ser estrellas. Sin embargo, esta vez se subirá al ring con Anthony Joshua, quien también supo serlo entre los pesados y que, si bien hace más de un año que no pelea, sigue activo.

Una victoria del youtuber estadounidense podría darle la chance que tanto espera de meterse entre los candidatos para pelear por un título del mundo, el objetivo que le falta y con el que sueña desde hace tiempo. Por este motivo realizó los combates contra Mike Tyson o Julio César Chávez Jr. e incluso entró a la disciplina para lograrlo. Su camino hasta el momento fue más que positivo -aunque perdió contra un púgil en actividad-, por lo que se ilusiona con lograrlo.

Por qué la pelea de Jake Paul puede ser clave para catapultar su carrera a un título mundial

El influencer que venció al oriundo de Culiacán que perdió también con Sergio "Maravilla" Martínez fue incluido en el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la división crucero. Si bien en esta ocasión peleará en otra categoría, existe la chance de que, de ganar, se abra una puerta para pelear por un título del mundo contra el mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez, quien actualmente cuenta con un récord de 48 victorias (30 por KO) y tan sólo una derrota sufrida ante Dmitri Bivol en noviembre del 2022.

La clave es que su rival no es uno más en el deporte de los puños. Si bien Joshua no pelea desde hace poco más de un año cuando perdió por KO en el quinto round contra Daniel Dubois, sigue siendo un rival sumamente peligroso y más alto que el propio youtuber, lo que puede darle cierta ventaja arriba del cuadrilátero. Antes de la mencionada caída fue monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y fue dueño del cetro Súper de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) manteniéndose como una figura de la disciplina durante varios años.

Jake Paul se enfrentará contra Anthony Joshua este viernes 19 de diciembre en Miami

Cuándo es la pelea entre Paul y Joshua que espera el mundo del boxeo: cómo verla online

El duelo entre el influencer y el excampeón mundial de los pesados será el próximo viernes 19 de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos. La transmisión de este histórico combate estará a cargo de la plataforma Netflix y comenzará en nuestro país a partir de las 22 horas. A diferencia de otras ocasiones, no estará como alternativa el PPV (Pay Per View), sino que la pelea saldrá en vivo por Netflix. En nuestro país, los planes para la "N" oscilan entre los $8.999 del básico hasta el $19.999 al premium, mientras que el valor del "pagar para ver" -en relación a otros duelos- siempre fue mucho más alto.

La carrera de Joshua en el boxeo

Luego de ser campeón olímpico en Londres 2012, Joshua dio el paso al profesionalismo en octubre del 2013 donde ya lleva un total de 28 victorias (25 por KO) y 4 derrotas. Dos de ellos fueron contra el ucraniano Oleksandr Usyk mientras que en los restantes cayó ante Andy Ruiz y Daniel Dubois Dubois, con quien perdió en su última presentación. Uno de sus duelos más importantes fue contra la leyenda ucraniana Wladimir Klitschko, a quien venció por la vía rápida en 2017.

Después de su primera presentación su primera oportunidad por título se dio en 2014 cuando venció a Denis Bakhtov y se quedó con la faja internacional del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de la categoría pesado. Recién en abril del 2016 se consagró campeón del mundo por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división cuando se impuso en el segundo asalto contra Charles Martin. La primera derrota llegó en 2019 cuando perdió inesperadamente contra Ruiz en Wembley, pero tuvo revancha en Arabia Saudita ganándole en las tarjetas en fallo unánime. Las dos caídas restantes fueron contra Usyk de manera consecutiva pero se recuperó con cuatro triunfos al hilo hasta que no pudo con el mencionado Dubois.