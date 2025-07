Impacto en el boxeo por la impensada revelación de Mike Tyson: "Poco tiempo"

Impacto en el boxeo por la impensada revelación de Mike Tyson

Mike Tyson sorprendió al mundo del boxeo con una impactante revelación sobre uno de los momentos que le tocó vivir a lo largo de su carrera. La situación que contó la reconocida leyenda tiene que ver justamente con su última pelea arriba del ring que tuvo lugar el pasado mes de noviembre del 2024 ante el influencer Jake Paul. Dicho combate trascendió más allá del deporte de los puños por la previa que tuvo y por el triunfo que logró el youtuber que quedó en la historia.

En una reciente entrevista, "Iron Mike" se refirió al día en el que aceptó dicho duelo contra el creador de contenido, tiempo antes de que se firme y se haga realidad. Según aseguró, no estaba en las mejores condiciones cuando tomó la decisión y hasta dio detalles de lo que atravesó en ese instante en el que dio el "sí". De esta manera, dejó en claro que no sólo eran cuestiones económicas lo que lo llevaron a subirse otra vez al cuadrilátero, sino que había otras cuestiones que no habían salido a la luz.

La impactante revelación de Mike Tyson sobre la pelea con Jake Paul que impactó en el boxeo

"Me dejé llevar", fueron las palabras del excampeón mundial de los pesados cuando en una charla con Jackson Thompson en Fox News habló del momento en el que accedió a pelear con Jake Paul. Además, contó que estaba bajo los efectos del cannabis, sustancia que según él mismo usó "por poco tiempo" y que eso influyó en la firma del contrato. Por otro lado, agregó que si hubiese estado en condiciones no aceptaba la pelea contra el influencer que luego lo venció arriba del ring y siguió haciendo carrera en el mundo del boxeo para perfilarse de cara a una pelea por título del mundo.

Cabe destacar que dicho combate significó el regreso de "Iron Mike" a los cuadriláteros después de varios años. La última vez que decidió subirse al ring fue en noviembre del 2005 cuando luego de la derrota con Kevin McBride por la vía rápida en el sexto asalto puso punto final a su carrera. Si bien regresó para una exhibición a fines del 2020 contra Roy Jones Jr. en la que por reglamento no hubo ganador. Actualmente, en caso de que quiera volver oficialmente contará con un récord de 50 victorias (44 por KO) y 7 derrotas de las cuales 5 fueron antes del límite.

Mike Tyson aseguró que aceptó pelear con Jake Paul bajo los efectos de las drogas

La posible vuelta de Mike Tyson al boxeo

Alash Pride League es una promotora de origen kazajo liderada por Alimzhan Bektaev, quien en mayo del 2025 se encargó de comunicar que existe la chance de que la leyenda del boxeo se enfrente con un histórico de las Artes Marciales Mixtas. Se trata de Fedor Emelianenko, también conocido como "Último Emperador", quien con 48 años es el principal candidato a batirse a duelo contra "Iron Mike". Desde la empresa organizadora del evento en cuestión que tendrá lugar en el próximo mes de diciembre lo anticiparon.