Boxeo: la polémica decisión sobre Jake Paul que lo dejó a un paso de pelear por un título mundial

Boxeo: la polémica decisión que dejó a Jake Paul a un paso de un título mundial

Jake Paul quedó sólo a un paso de cumplir su sueño de ser campeón del mundo de boxeo con lo que fue su victoria contra Julio César Chávez Jr. del pasado sábado 28 de junio en Estados Unidos. El reconocido influencer que también venció a Mike Tyson en noviembre del 2024 espera por esta chance y está cada vez más cerca de alcanzarla. Por ello, un importante organismo del deporte de los puños tomó una contundente decisión que generó polémica entre los fanáticos.

A diferencia de otros púgiles que hacen su camino en la disciplina desde más chicos, el youtuber casi no tuvo recorrido como amateur, formación para llegar a ese nivel de competencia o contrincantes a la altura. De hecho, la mayoría de sus rivales con el paso de los años fueron también creadores de contenido o estrellas retiradas que ya no tienen rodaje más allá de que se subieron al cuadrilátero. Sin embargo, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) no tuvo en cuenta estos detalles y lo habilitó a esta posibilidad de ser campeón mundial o al menos a intentarlo.

Jake Paul, a un paso de pelear por un título del mundo de boxeo

La AMB incluyó al youtuber en su ranking y ahora está en la posición 14°, por lo que en muy poco tiempo podría llegar al objetivo de hacer una pelea contra el actual campeón mundial de los cruceros, el mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez. Este último cuenta con un récord de 48 victorias (30 por KO) y tan sólo una derrota sufrida ante Dmitri Bivol en noviembre del 2022. Por su parte, la diferencia con "The Problem Kid" es abismal, ya que posee un total de 12 triunfos (7 por KO) y un sólo revés. Casualmente, su única caída fue ante un boxeador profesional como lo es el británico Tommy Fury -hermano de Tyson-.

Por supuesto, esta medida por parte de la entidad generó descontento entre muchos fanáticos teniendo en cuenta la corta carrera de Paul en el boxeo y los rivales a los que se enfrentó arriba del ring. Claro que, los cruces contra Mike Tyson y Chávez Jr. fueron los que le dieron aún más popularidad de la que ya tenía y le abrieron una puerta a un título mundial al que pocos llegan más allá de si tienen o no un buen desempeño arriba del ring. Ahora dependerá de lo que diga el paso del tiempo, pero la chance de que se consagre campeón está cada vez más cerca de concretarse.

Jake Paul, en el puesto n°14 del ranking AMB para pelear por un título del mundo

La insólita comparación de Jake Paul con Muhammad Ali

Una de las frases más polémicas del influencer en los días previos al cruce contra Chávez Jr. fue "Soy lo mejor que le pasó al boxeo desde Ali. No hay discusión posible y lo que hice habla por sí solo". Con sus dichos hizo referencia a organizar eventos boxísticos, regalar guantes, donar dinero a organizaciones benéficas y romper récords con sus combates tal como sucedió contra "Iron Mike" en noviembre del 2024. A su vez, en la misma entrevista para DAZN ninguneó a leyendas como Floyd Mayweather o Marvin Hagler cuestionando a los rivales que enfrentaron en sus comienzos.