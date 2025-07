Boxeo: Maravilla Martínez desafió a Jake Paul tras la victoria vs. Chávez Jr.

Sergio "Maravilla" Martínez reapareció en las redes con un picante mensaje para Jake Paul tras la victoria contra Julio César Chávez Jr. del pasado sábado 28 de junio en Estados Unidos. El referente del boxeo argentino y dos veces campeón del mundo apuntó contra el influencer por su combate contra el hijo de la leyenda del que habló el mundo del deporte de los puños. Por supuesto, sus dichos no tardaron en hacerse virales teniendo en cuenta que desafió al creador de contenido.

Si bien no lo invitó a subirse al ring a pelear, sí dejó en claro su opinión sobre este cruce que tuvo lugar en el Honda Center de California y el plan del youtuber a nivel boxístico. El quilmeño lo cuestionó por el rival al que enfrentó, a quien justamente él venció en 2012 y le arrebató el título mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Es que el mexicano llegó a este duelo poco después de su recuperación de las adicciones y no estuvo a la altura de las circunstancias.

Maravilla Martínez arremetió contra Jake Paul tras la victoria vs. Chávez Jr.

"Jake Paul, no te hagas el boludo, dale. Mirá que me enojo y te voy a buscar. Te aprovechaste de 'Junior' porque salió de donde salió, porque está en la trena, porque está jodido, dale. Jake Paul no es un youtuber, ya es boxeador. Se está enfrentando a boxeadores, el tipo no es ningún boludo y está muy bien porque es el dueño de la pelota, de las camisetas, la cancha y el silbato. Acomoda las cosas a su conveniencia y es lógico, esto es un negocio. Pero no está dentro de la liga de boxeo", esbozó el referente argentino acerca del influencer.

A su vez, también hizo referencia al mexicano en su vuelta a los cuadriláteros y agregó: "Julio viene recuperándose de un problema de salud bastante serio y no es un dato menor. Un problema gravísimo de adicción en el que la lucha es constante todo el tiempo y lo tiene para toda la vida. Valiente es un montón, como persona es un tipazo. Ahora arriba del ring lo que pasó con Jake Paul... viene de un parate lógico de un par de años, sus últimos combates no fueron lo esperado ni por él ni por su equipo, ni por los mexicanos que lo apoyan o la gente que lo sigue. ¿Qué es lo que necesitaba Julio en esto? Regresar al ring".

Jake Paul venció a Julio César Chávez Jr.

