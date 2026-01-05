Convivir, amar y sobrevivir a la rutina: el universo íntimo que plantea Tipas, la última novela de Marina Eleonora Rubio.

La convivencia es una de las formas de intimidad más profundas que puede experimentar una persona: manías, costumbres y vulnerabilidades quedan expuestas ante una persona que, sincrónicamente, se expone a si mismo. Sin embargo, esos detalles no se conocen "de una" sino que se van desnudando poco a poco, mostrándose capa a capa y poniendo a prueba esa relación a través de la rutina. Sobre esta base se construye Tipas, la última novela de Marina Eleonora Rubio, editada por Azul Francia.

Con un ritmo pausado y enfocado en los detalles, la novela nos introduce en la vida de Luana y Rita, dos amigas que atraviesan sus vínculos amorosos de forma diferente. Por un lado, tenemos a Luana quien convive con Martín, un artista plástico que atraviesa una depresión y a quien le propuso abrir la relación; por el otro está Rita, mamá soltera de una nena chiquita que enfrenta el "desafío" de encarar una relación donde su pareja tenga que convivir con dos personas. Las peleas, el sexo, las frustraciones e incluso los momentos de incondicionalidad son esos pequeños retratos por los que transcurre la novela que, además, está ambientada en la cuarentena del 2020, una época un tanto desafiante para la convivencia.

Tipas no tiene pretensiones, es más bien una novela con la trama de la vida misma: hay momentos de felicidad y momentos de tristeza, pero no hay golpes bajos ni dramatismos. Y esto se logra gracias a la gran construcción de los personajes: Marina no se limite a mostrar todas sus aristas, no inventa personaje "perfectos". Son orgullosos, egoístas y sensibles, pero al fin y al cabo también son humanos. Por eso la historia surge con total naturalidad: las tragedias se entienden como una parte más de la vida que hay que seguir viviendo, sin bronca ni resentimientos.

Además de la prosa sencilla pero profunda de Marina Eleonora Rubio, esta novela se siente cercana por los lugares en donde transcurre: la naturaleza urbana de Parque Chas se apodera de cada página, las plazas tranquilas, las calles laberínticas y esa tensa calma de quien vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero alejado del caos de microcentro. Todo en esta historia se siente cercano, real. Y por eso también es tan atrapante.

Sin dudas, con esta nueva novela, Marina demuestra su fuerza como escritora pero, sobre todas las cosas, deja ver su sensibilidad y su talento de observadora. Para alguien que escriba con tanto nivel de detalle, las pequeñas escenas de la vida no pasan desapercibidas, sino que son lo que le dan su esencia. Tipas es un libro bello porque nos hace volver a mirar lo que nos rodea, a ver la belleza en lo cotidiano.

Sobre la autora

Marina Eleonora Rubio es rosarina. A su temprana vocación como escritora, se une también su labor como pintora y escultora. Desde 2016 y hasta la actualidad, sus piezas han sido exhibidas en distintas muestras individuales y colectivas. Trabaja en el desarrollo y la gestión de proyectos, diseño de estrategias de comunicación y producción de documentales para canales de Argentina y resto del mundo. En la actualidad vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario y coordina desde hace cinco años el taller de escritura @somostronador.