Escándalo en el boxeo por la grave acusación de Chávez Jr. a Jake Paul: "Tomando"

Alarma en el boxeo: la grave acusación de Julio César Chávez Jr. a Jake Paul

Julio César Chávez Jr. se enfrentará con Jake Paul el sábado 28 de junio del 2025 en el Honda Center de Anaheim de California, Estados Unidos, en un duelo por demás esperado por el mundo del boxeo. El mexicano, hijo de la leyenda, encendió otra vez la previa del combate con una grave denuncia contra el influencer que se mostró muy confiado para este cruce. La misma tuvo lugar en uno de los cara a cara llevados a cabo horas antes de la pelea.

El exrival de Sergio "Maravilla" Martínez y Saúl "Canelo" Álvarez, entre otros, miró de frente al creador de contenido y en un inglés no tan claro lo acusó de ingerir sustancias prohibidas. Por supuesto, el momento no pasó para nada desapercibido ya que el propio nacido en Sinaloa no la pasó nada bien por las adicciones hace tiempo atrás. Más allá de esta cuestión, Chávez Jr. dejó en claro lo que piensa del vencedor de Mike Tyson, que buscará un triunfo para acercarse cada vez más al objetivo de ser campeón del mundo.

La grave acusación de Chávez Jr. contra Jake Paul antes de la pelea: "Tomando mierda"

"Dijo que pareces estar tomando alguna mierda", esbozó el traductor del destacado pugilista azteca cuando le dijo al influencer lo que gritó el hijo de la leyenda. Con estas palabras hizo referencia a que el propio creador de contenido infringió las normas. La respuesta de este último no tardó en llegar y propuso que ambos se sometan a pruebas antidopaje previas al combate para descartar esta posibilidad.

En cuanto a la carrera de ambos, el excampeón mundial de boxeo que perdió con "Maravilla" Martínez hace años atrás lleva un total de 54 victorias (34 por KO), 6 derrotas y un empate, mientras que el influencer acumula 11 triunfos (7 por KO) y una derrota. Este último cuenta con la histórica pelea que le ganó a Tyson en noviembre del año pasado que lo catapultó aún más en su camino hacia ganar un título importante.

Julio César Chávez Jr. vs. Jake Paul, el sábado 28 de junio

Cómo ver la pelea de Jake Paul vs. Chávez Jr: hora, TV y transmisión para Argentina

El cruce entre el influencer y el excampeón mundial mediano tendrá lugar el próximo sábado 28 de junio en el Honda Center de Anaheim, California, Estados Unidos. El combate ya está cargado en el sitio boxrec.com con los datos de ambos protagonistas, por lo que no será una exhibición sino que se medirán de manera profesional a la distancia de 10 asaltos y en categoría crucero. A su vez, este evento promovido por Golden Boy Promotions (la promotora de Oscar De La Hoya) saldrá en vivo por la plataforma paga DAZN. En la misma división y por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) expondrá por primera vez el mexicano Gilberto Ramírez ante el cubano Yuniel Dorticos.

Paul ridiculizó a Chávez Jr. y se la pudrió a Canelo

"Chávez será mí piñata el sábado, luego el Canelo es el siguiente", escribió el influencer en un posteo en sus redes en el que incluyó un video pegándole justamente a dos piñatas con los rostros de los dos mencionados. La particularidad de esta publicación es que Paul apareció con un gorro y ropa característica sumados a la musicalización con el tema "Ella Baila Sola" cantado por el grupo mexicano Eslabón Armado y el artista Peso Pluma.