El impensado mensaje de Maravilla Martínez, referente del boxeo argentino, a favor de Milei: "Crack"

Boxeo: el mensaje Maravilla Martínez a favor de Javier Milei.

Sergio "Maravilla" Martínez habló en una reciente entrevista y mostró su impensado apoyo al presidente Javier Milei. El argentino, que supo ser dos veces campeón del mundo de boxeo y se convirtió en referente, dejó en claro cuál es su postura a nivel político diciendo fervientemente que apoya al mandatario, en quien deposita su confianza. Por supuesto, sus dichos no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

En una charla reciente con el periodista español Josep Pedrerol para El Chiringuito TV, el quilmeño radicado justamente en España fue consultado acerca de sus ideales y no lo dudó. Más allá de que en el mejor momento de su carrera visitó a Cristina Kirchner y destacó las mejoras en el país después de la crisis del 2001, esta vez el púgil que no se sube al ring desde el 2023 no la nombró. Cabe destacar que en 2002 emigró a la mencionada nación europea para seguir su recorrido en el deporte de los puños hasta su regreso en 2013.

El inesperado mensaje de Sergio "Maravilla" Martínez a Javier Milei

"Milei. Confío muchísimo. Un crack. Vino para romper con todo lo que teníamos antes. A barajar y a repartir de nuevo, confío y quiero que le vaya bien", fueron las palabras de "Maravilla" Martínez cuando el conductor le dio a elegir a un político en especial. De esta manera, el dos veces campeón mundial de los medianos que también mencionó a Diego Armando Maradona entre los mejores de la historia se mostró a favor de Milei en la entrevista en la que además habló de su exitosa carrera arriba del ring.

Si bien es cierto que habló sobre el actual Presidente de la Nación, también lo es que en 2012, cuando pisó la Casa Rosada después de la épica pelea contra Julio César Chávez Jr., habló del presente de nuestro país. En aquel entonces, esbozó: "Mejoró sensiblemente desde que me fui en 2001 a España". Tan sólo un año más tarde volvió al recinto después de su ajustada victoria contra Martin Murray en Vélez Sarsfield donde retuvo su corona de los medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Sergio "Maravilla" Martínez junto a Cristina Kirchner en 2012 en Casa Rosada

El curioso comentario de Maravilla Martínez sobre el "Salí de ahí" de Walter Nelson

Sergio "Maravilla" Martínez recordó la histórica frase de Walter Nelson en su duelo contra Julio César Chávez Jr. y lanzó un curioso comentario sobre el periodista. Es que los dichos del relator recorrieron el mundo por su manera de alentarlo en el momento crítico que atravesaba el boxeador argentino durante el combate por el título mundial mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Lejos de escucharlo, el quilmeño aguantó en los segundos finales y se llevó una victoria que quedó en la historia del deporte de los puños.

Es que el famoso "Salí de ahí, Maravilla" de Walter Nelson todavía se escucha en situaciones cotidianas y el púgil la trajo a colación en una entrevista previa a su pelea en el Estadio Luna Park de este martes 21 de marzo. El ex campeón del Mundo se subirá al ring del mencionado recinto por primera vez en su carrera, se ilusiona con una nueva chance por una faja internacional y está cada vez más cerca de lograrlo. Antes de ello, no olvida lo vivido en el pasado como tampoco las palabras que alguna vez le dijeron mientras se cruzaba con el mexicano.