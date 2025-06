Cristina Kirchner adelantó que se presentará el miércoles en Comodoro Py: "No somos la derecha mafiosa"

La dos veces presidenta Cristina Kirchner adelantó que se presentará en Comodoro Py el miércoles luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a seis años de prisión. Además, adelantó que pedirá su detención domiciliaria porque corre riesgo su vida luego de que intentaran matarla el 1 de septiembre e 2022.

"No somos la derecha mafiosa que elude las órdenes judiciales, se profuga durante 3 años y, cuando vuelve, consigue que el Partido Judicial lo proteja y, además, lo sobresea. Por eso, el próximo miércoles 18 de junio me presentaré en Comodoro Py para estar a derecho, como siempre lo he hecho", sostuvo en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

En esa publicación, la titular del Partido Justicialista (PJ) también explicó los motivos por los que sus abogados presentaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 el pedido formal para que su detención sea bajo la modalidad domiciliaria. "Fui Presidenta durante dos períodos consecutivos y, de acuerdo a la normativa vigente, debo contar con custodia de por vida: es obligatoria y no puedo sustraerme voluntariamente de ella. Dicha custodia obedece a los riesgos a los que se ven expuestos quienes han desempeñado la primera magistratura", planteó la exmandataria .

El intento de magnicidio y el pedido de domiciliaria

Además de negar que se trate de "un privilegio", también recordó el intento de asesinato que sufrió en la puerta de su casa del barrio porteño de Recoleta mientras era Vicepresidenta de la anterior gestión. "Fui objeto de un intento de magnicidio durante la sustanciación de la etapa final del engendro político-electoral conocido como “Vialidad”, que culminó este martes con “el fallo que sí salió”. El gravísimo intento de asesinato no alcanzó a consumarse", subrayó.

Sobre el intento de magnicidio, la expresidenta aprovechó para cuestionar a la Justicia por el lento avance de la causa judicial. “'La bala no salió' por un verdadero y auténtico milagro, que siempre agradeceré a Dios. Se conocen y están siendo juzgados los autores materiales del hecho, pero el Partido Judicial no ha querido avanzar respecto de los autores intelectuales y los apoyos económicos", deslizó.

Si rechazan el pedido acudirán a la Corte y la CIDH

En su mensaje, la presidenta del PJ compartió el documento de 14 páginas con la presentación judicial firmada por sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy en la que se solicitó la prisión domiciliaria. Allí se argumentan "razones de índole institucional" y de "seguridad personal" por las que "resulta incontrovertible" que el cumplimiento de la pena sea bajo esa modalidad.

Además de pedir que "durante el tiempo que demande el trámite" de esa solicitud, la expresidenta esté detenida "de manera provsioria en su domicilio, los abogados adelantaron que acudirán ante la Corte Suprema y organismos internacionales competentes en derechos humanos en caso de que se rechace esta petición. "Ante el improbable caso de que estas peticiones no sean favorablemente acogidas, dadas las garantías constitucionales y convencionales que serían vulneradas, hacemos expresa reserva de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 14 de la ley 48) y ante los organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos por las vías pertinentes", señalaron.