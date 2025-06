Condena a CFK: Zaffaroni analizó lo resuelto por la Corte y puso en duda una estrategia rápida en organismos internacionales

El prestigioso jurista Eugenio Raúl Zaffaroni analizó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de proscribir a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y explicó a El Destape cómo sería el devenir de un planteo en organismos internacionales para intentar revertir lo resuelto por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. Zaffaroni es una voz más que autorizada: fue integrante del máximo tribunal del país y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de las instituciones en donde podría tramitar un reclamo para intentar modificar el fallo que dejó firme la condena de CFK a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

El exministro cortesano señaló a través de un intercambio de correo que lo resuelto por los tres ministros supremos fue una decisión política más que judicial, puso en duda una estrategia efectiva en el corto plazo en organismos internacionales y consideró que debe corregirse tanto la estructura del máximo tribunal argentino como el funcionamiento del Poder Judicial en general. Por qué considera que la salida más rápida para revertir la condena de CFK es una amnistía.

- ¿Cómo analiza la ratificación de la condena de Cristina por parte de la Corte?

-Se trata de una decisión política bochornosa, por parte de un triunvirato que solo existe como supuesto tribunal supremo en la Argentina. No hay otro país del mundo con un triunvirato como “Corte Suprema”.

-¿Se trató de una decisión rápida para los tiempos que maneja la Corte en lo relativo a los recursos de queja?¿Y con esta decisión en el Alto Tribunal se rompió una tradición de no involucrarse en temas políticos en años electorales?

-Sí. Ninguno de los miembros del triunvirato fue juez nunca. Carecen de toda clase de prudencia.

-¿Se puede revertir el fallo cortesano desde el plano jurídico? En ese caso ¿cuál sería el camino a seguir?

-Algún día una amnistía para todos los condenados políticos por estos jueces cuya parcialidad es obvia.

- ¿Cómo podría avanzar un planteo en organismos internacionales?

-Habría que hacer los planteos, confío más en la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su comité de Derechos Humanos, pero de cualquier modo los tiempos de esos organismos son muy largos y no son eficaces para resolver los casos oportunamente.

-Usted integró la Corte Interamericana de DD.HH. ¿Cuánto podría demorar una revisión del caso?

-Como es “caso” debe presentarse ante la Comisión (IDH) en Washington, la que debe admitirlo, darle curso, vista al Gobierno, etc. y después resolver, creo que podrían pasar hasta diez años.

-¿Existe la posibilidad de que Cristina solicite una cautelar ante la Comisión Interamericana de DDHH para poder ser candidata ahora? ¿Y si fuera otorgada podría postularse?

-Las cautelares de la Comisión, independientemente de que no creo que se metan, no son obligatorias, lo son las medidas provisionales de la CIDH, pero para eso las debe pedir la Comisión. De todas formas, está bien que se intente.

-¿Podría haber otro organismo "más efectivo" para revertir lo que pasó aquí?

-Podría ser el Comité de Derechos Humanos de la ONU, pero igual eso demora.

-¿Cree que debiera existir en el futuro algún tipo de "cláusula" a la hora de abordar cuestiones jurídicas que involucren a un presidente o ex presidente?

-Creo que en el futuro tenemos que pensar cómo tener un Poder Judicial y no el mamarracho que tenemos desde siempre y que nunca corregimos. No hay en el mundo un Poder Judicial que no haga con eficacia el control de constitucionalidad y que no haga casación. Solo en la Argentina y, además, con un triunvirato como Corte, que firma 20.000 decisiones al año y de cualquier materia.