Chile reportó su primer caso de gripe K virus H3N2 y crece la preocupación en Argentina

Crece el brote de influenza K en toda la región. Chile confirmó su primer caso de este virus y se convirtió en el segundo país de América Latina, después de México, que informó su primer contagio el martes. Desde el Ministerio de Salud chileno confirmaron que "era esperado, dado el comportamiento epidemiológico global del virus", y remarcaron que la noticia llegó en un escenario de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile. Aunque la Argentina aún no reporta casos, el ministro bonaerense Nicolás Kreplak pidió "reforzar las acciones de prevención", en caso de que se adelante la temporada.

Europa, América del Norte y varias regiones de Asia están enfrentando un alarmante aumento de casos de la variante K de la influenza. Entre los países afectados están Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Alemania y, de acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote del virus se anticipó en "3 y 6 semanas respecto a lo esperado", ya que todavía no empezó el invierno en esas regiones. Esta semana se encendieron las alarmas en América Latina después de que el secretario de Salud de la Ciudad de México, David Kershenobich, confirmara el primer caso en la comuna, aunque aseguró que ya fue curado. Chile por su parte tuvo su primer caso este jueves, después de haber reportado más de dos semanas de descenso de casos epidemiológicos. Sin embargo la ministra de Salud chilena, Ximena Aguilera, mencionó que el país trasandino atraviesa la parte final del brote primaveral, aunque no descartó que haya más casos.

Argentina es un país que siempre tuvo a la influenza entre sus enfermedades comunes de invierno, aunque todavía no se revelaron casos de esta variable. En ese sentido el ministro bonaerense Kreplak llamó a "reforzar las acciones de prevención" y "estar preparados" ante un posible adelanto de la temporada del virus. "Estamos siguiendo el avance y monitoreando lo que está sucediendo en diferentes países del mundo", agregó.

Kreplak pidió también a la población que se vacunen, al asegurar que "la vacunación antigripal es la principal herramienta de prevención y está destinada a los grupos priorizados: personas embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 65 años y más, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, cuidadores y personal de salud". "La vacuna es gratuita y se aplica en todos los vacunatorios de la Provincia. La prevención es clave para cuidar a quienes más lo necesitan", sumó.

Alerta regional y medidas preventivas

La confirmación en Chile ocurre en un marco regional de vigilancia reforzada sobre el virus. En Bolivia, por ejemplo, se activó una alerta epidemiológica de carácter preventivo, a pesar de que todavía no se detectaron casos del subclado K, ante la posibilidad de un incremento en los contagios.

Las autoridades sanitarias de ambos países señalaron que esta variante no presenta una mayor letalidad en comparación con otras, aunque sí evidencia una capacidad de transmisión más elevada. En ese contexto, subrayaron la necesidad de reforzar la vacunación antigripal, sobre todo en los grupos de riesgo, y de sostener medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos y la consulta temprana ante síntomas respiratorios severos.

En tanto, en Argentina, el Instituto Malbrán informó que está realizando la secuenciación de muestras de H3N2 recolectadas durante diciembre, con el fin de establecer si pertenecen a este subclado. Por ahora no se confirmó su circulación en el país, aunque las autoridades remarcan que se trata de una situación cambiante que demanda un seguimiento constante.