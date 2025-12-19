Se cansó de no jugar y podría decirle chau a Boca por San Pablo

Quedó marginado porque había pedido que analicen una oferta desde Grecia.

El mercado de pases del fútbol argentino está dando grandes noticias en su inicio y una de ellas expone que el San Pablo de Brasil estaría en condiciones de quedarse con un jugador que fue marginado en Boca. Una propuesta que despertará varios comentarios entre los hinchas, debido a que entienden que no le dieron entregaron oportunidades para mostrarse en el campo de juego y revertir el castigo que le habían impuesto.

En el mercado invernal, el Olympiacos de Grecia se comunicó de manera formal con el Xeneize para intentar quedarse con la ficha de Kevin Zenón. Una propuestas que le iba a dar el volante la chance de mostrarse en el fútbol europeo por primera vez en su carrera. Si bien, se trataba de una liga menor, la misma puede ser la puerta de entrada a otros destinos de mayor categoría. Por ende, el jugador realizó un pedido para que consideren la propuesta. Esto no gustó y se decidió colgarlo por no tener la cabeza enfocada en los objetivos que el plantel tenía por delante.

Su pase le costó 3.2 millones de euros.

El paso de las semanas expone que el volante tuvo varios problemas para ganarse un lugar dentro de la formación titular. Es por ello que ante una nueva ventana de transferencias, se decidió colocarlo en la lista de transferibles y es así como San Pablo comenzó a moverse con el fin de quedarse con su ficha. "Tiene una posibilidad de ir a Brasil", expresó el periodista Martín Costa en ESPN. Lo particular es que todavía no se registró un acercamiento de manera formal.

Por otro lado, se debe considerar que Kevin Zenón no se encuentran del todo interesado en la propuesta. "Él no está convencido de ir a San Pablo. Está la chance concreta", agregó. Es probable que el exjugador de Unión esté esperando que desde Grecia decidan avanzar nuevamente por sus servicios en un mercado que no presentará grandes dificultades para negociar su salida.

Mientras que la postura de Boca es la misma con cualquiera de los jugadores que tiene en la lista de posibles transferencias, debido a que se pretende recuperar el dinero invertido en su captación. En este caso, el volante llegó por medio de un pago de 3.2 millones de euros por su ficha a Unión de Santa Fe.

Boca ya tiene a su primer refuerzo

"Esta historia de amor no podría terminar de otra manera que con un título, más te llevaré por siempre en el corazón", expresó Marino Hinestroza en su cuenta oficial de Instagram. De esta forma, se confirma que será jugador de Boca en las próximas semanas después de que se llegar a un acuerdo con Atlético Nacional de Colombia.

Los detalles finos de la operación expone que Juan Román Riquelme dio un paso más que importante en el mercado al ofrecer 6 millones de dólares para comprar la ficha del atacante. Una propuesta que fue aceptada y que solo queda que el jugador aterrice en la Argentina para someterse a la revisión médica.