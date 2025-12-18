Quién es Marino Hinestroza: cómo juega, posición, pierna hábil del nuevo jugador de Boca

Marino Hinestroza, el primer refuerzo del Boca 2026.

Boca Juniors tiene a su primer refuerzo para el 2026 y se llama Marino Hinestroza, de 23 años, fichaje que costará alrededor de seis millones de dólares. El "Xeneize" volverá a jugar la Copa Libertadores, después de dos años de ausencia desde la fase de grupos, y el desafío pasa por poder ser competitivo en el torneo. La supremacía de los equipos brasileños (que desde 2019 ganan de manera ininterrumpida el certamen) obligan al conjunto de La Ribera a tener que hacer una inversión para tener una real expectativa de pelear el título.

En ese marco, la dirigencia conducida por Juan Román Riquelme se movió rápido y contratró a un jugador que le puede aportar explosión al ataque, en uno de los lugares en donde a lo largo del año más le costó encontrar soluciones al equipo a lo largo del año y con el que espera poder solucionar ese déficit.

De qué juega Marino Hinestroza, primer refuerzo de Boca en 2026

El talentoso y joven "cafetero" se desempeña como extremo y su pie hábil es el derecho. Generalmente juega de wing derecho, aunque también puede jugar por izquierda.

Las características de Hinestroza

El delantero se destaca por su explosión y cambio de marcha, lo que le permite tener desborde por la banda. Por ese motivo juega más por derecha que izquierda (con perfil cambiado), aunque se desempeñó en las dos posiciones en Colombia. A pesar de que en lo que más se destaca es en superar a sus rivales en velocidad en el mano a mano, también puede cerrarse y disparar con su pierna menos hábil (la izquierda).

Marino Hinestroza es un delantero explosivo.

La carrera y las estadísticas de Hinestroza

153 partidos oficiales en Primera entre Atlético Nacional, Pachuca, Columbus Crew y América de Cali.

15 goles.

18 asistencias.

16 amonestaciones.

2 expulsiones.

5 títulos obtenidos.

El futbolista llega de Atlético Nacional de Medellín, donde disputó 84 partidos. Allí hizo 11 goles y dio 14 asistencias, lo que muestra que quizás su principal función no es el gol, pero brinda mucho desborde y puede ser un revulsivo en el ataque. También pasó por Palmeiras (aunque ni siquiera llegó a debutar), Pachuca de México y Columbus Crew de la Major League Soccer, aunque en ninguno de estos tres equipos se terminó de afianzar.

"Boca es un grande de Argentina, del continente, es un equipo muy grande, muy interesante. Esperemos que sea lo que Dios quiera", sostuvo el delantero tiempo antes de cerrar su llegada al Xeneize. Un jugador con personalidad, le llaman "Bad boy (Chico malo)" y tiene una historia de resiliencia, después de salir de un barrio humilde de Cali y trabajar con 9 años en la construcción junto a su padre. Eligió el fútbol y el sacrificio para salir de un entorno difícil y hoy tiene el mayor desafío de su trayectoria.