En plena madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres integrantes para la Auditoría General de la Nación (AGN), en una movida de la que fue excluido el PRO y que motivó una denuncia pública por parte del partido de Mauricio Macri, al advertir sobre "una grave violación a la Constitución" por parte de La Libertad Avanza.

La terna avalada con 186 votos a favor (y dos abstenciones) está conformada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal. Los dos primeros funcionarios designados prestaron juramento para ocupar responsabilidades en el organismo de control.

De esta forma, el Gobierno de Milei hizo un acuerdo con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, el jefe político de Caletti y con los misioneros que responden a Carlos Rovira.

Bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo apuró la votación del acuerdo para "devolver favores" y señalaron que lo actuado era ilegal porque no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias que había enviado el presidente Javier Milei al Congreso.

Para no convalidar el procedimiento, estas fuerzas políticas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos en soledad. En ese contexto, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, adelantó que su partido apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias porque no había sido incluido en el temario del Poder Ejecutivo.

El duro comunicado del PRO contra la movida de Milei por la AGN

Luego de la designación de los tres nuevos integrantes de la AGN, el PRO dio a conocer un duro comunicado en su cuenta de X, en el que denunció que la movida oficialista supone una "grave violación de la Constitución Nacional" por haber avanzado con el nombramiento fuera del temario de sesiones extraordinarias.

"Desde el Bloque de Diputados PRO denunciamos una grave violación a la Constitución Nacional ocurrida esta madrugada, cerca de las 3 de la mañana, cuando el oficialismo avanzó con la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias", advirtió el comunicado del partido de Mauricio Macri, titulado "Sin Constitución no hay cambio".

"Esta objeción fue primeramente advertida al oficialismo de manera informal, luego en el recinto y finalmente lo expresamos cuando se intentó consumar esta violación constitucional. Esto fue debidamente asentado en el Diario de Sesiones. El artículo 63 de la Constitución Nacional es claro: durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria del Poder Ejecutivo. La designación de autoridades de la AGN no fue incluida en dicho temario. No fue el Pro el que quiso discutir cargos, fue el oficialismo junto al kirchnerismo", apuntó el PRO.

Por eso, el partido macrista alertó: "Rechazamos de pleno y no convalidamos esta designación. La consideramos nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional, y adelantamos que vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes para que se restablezcan la legalidad y el respeto por las reglas institucionales".

Además, cuestionó directamente la conducta del bloque de La Libertad Avanza al señalar: "Del kirchnerismo no nos sorprende nada, dicen una cosa de día y hacen otra de noche, pero sí del oficialismo. Nuestro bloque se ha dedicado a acompañar al gobierno no solo en sus aciertos, sino especialmente en sus momentos más difíciles, porque creemos que la Argentina necesita un cambio profundo. Hubiéramos creído que con tantos cambios y transformaciones por delante las mezquindades de ciertas personas no iban a entorpecer la tarea titánica que tiene el presidente Milei por delante".

"Las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial en sesiones convocadas al margen de la Constitución, menos aún deshonrando la fe de millones de argentinos que quieren ver a la Argentina ponerse de pie finalmente", cerró el PRO.