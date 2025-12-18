Esta receta navideña para preparar un postre delicioso y muy original para toda la familia. Se trata de una receta para preparar unos brownies de chocolate con frutilla, dulce de leche y crema, en forma de gorritos de Papá Noel.
Navidad es la oportunidad perfecta para poner en juego la creatividad y pensar recetas creativas visualmente. En esta ocasión, Agustina, pastelera que comparte recetas en sus redes sociales, mostró cómo hacer estos gorritos navideños.
Se hacen muy fácil y necesitás ingredientes sencillos de conseguir. El ingrediente estrella de esta receta es el brownie de chocolate, que se prepara en simples pasos, que será la base del gorrito. Para formar el cuerpo del gorro, vamos a utilizar frutillas. Se aconseja que mires el video completo para no perderte de ningún detalle.
Receta de gorritos navideños de frutilla, crema y dulce de leche
Ingredientes
Para el brownie:
200 gr de chocolate
200 gr de manteca
100 gr de azúcar
4 huevos
70 gr de harina 0000
Para la decoración:
-
Frutillas (cantidad necesaria)
-
Una manga rellena de dulce de leche
-
Una manga rellena de crema chantillí
Preparación
-
Primero, tenés que fundir el chocolate con la manteca en microondas.
-
Luego le agregás los huevos y el azúcar. Por último, la harina tamizada.
-
Volcás la preparación sobre la placa (que tiene que tener papel aluminio para que después no se pegue) y lo llevás a un horno a 180°C por 18 minutos.
-
Una vez que los saques, con un cortador, vaso o lo que tengas a mano, hacé una formita circular para cada brownie.
-
Poner el dulce de leche dentro de una de las mangas y decorar el brownie con un poquito del dulce en cada uno.
-
Lavar las frutillas y cortales el cabito. Colocarlas "boca abajo" sobre el brownie para formar el sombrerito.
-
Rellená de crema la otra manga y hacele un pompón al gorrito con un poquito de crema en la punta de la frutilla. También poné alrededor de la frutilla.
-
Espolvoreá con azúcar impalpable.
-
¡Listo! Llevá a la heladera o servilos así.