Receta de bocaditos en forma de gorritos de Papá Noel: fácil, deliciosa e ideal para esta Navidad.

Esta receta navideña para preparar un postre delicioso y muy original para toda la familia. Se trata de una receta para preparar unos brownies de chocolate con frutilla, dulce de leche y crema, en forma de gorritos de Papá Noel.

Navidad es la oportunidad perfecta para poner en juego la creatividad y pensar recetas creativas visualmente. En esta ocasión, Agustina, pastelera que comparte recetas en sus redes sociales, mostró cómo hacer estos gorritos navideños.

Se hacen muy fácil y necesitás ingredientes sencillos de conseguir. El ingrediente estrella de esta receta es el brownie de chocolate, que se prepara en simples pasos, que será la base del gorrito. Para formar el cuerpo del gorro, vamos a utilizar frutillas. Se aconseja que mires el video completo para no perderte de ningún detalle.

Receta de gorritos navideños de frutilla, crema y dulce de leche

Ingredientes

Para el brownie:

200 gr de chocolate

200 gr de manteca

100 gr de azúcar

4 huevos

70 gr de harina 0000

Para la decoración:

Frutillas (cantidad necesaria)

Una manga rellena de dulce de leche

Una manga rellena de crema chantillí

Preparación