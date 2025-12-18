Agricultura abrió el plazo para que empresas accedan al cupo de exportación de carne a Estados Unidos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso la apertura del plazo para acceder a la cuota de exportación de carnes a Estados Unidos en el ciclo comercial 2026, mediante la Resolución 249/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial. Esta medida refuerza el sesgo exportador del gobierno de Javier Milei en detrimento de la producción destinada al consumo local.

La normativa estableció que “el plazo de inscripción para el ciclo comercial 2026 de la cuota de carnes vacunas deshuesadas, frescas, enfriadas o congeladas, iniciará” a partir de la medianoche del “día de entrada en vigor de la presente medida y por el término de 10 días corridos”.

Cuáles son los pasos para exportar carne a Estados Unidos

Los interesados deberán completar el formulario correspondiente a través del trámite TAD denominado “Solicitud para acceder a una licencia de exportación – Cuota carnes a Estados Unidos. Ciclo 2026”, y cumplimentar los requisitos específicos de acceso al contingente con la documentación correspondiente.

Al explicar la apertura del plazo, el texto oficial indicó que “el régimen normativo debe asegurar el abastecimiento regular de carnes a lo largo de todo el período para lograr la consolidación de una “Marca País” en el mercado estadounidense”.

Asimismo, precisó que “para que la finalización de un ciclo comercial y el inicio del siguiente no afecten el normal desenvolvimiento de la operatoria comercial entre la República Argentina y los Estados Unidos, resulta adecuado habilitar adelantos de cupo mientras se resuelve la adjudicación definitiva del período”.

A finales de octubre, Estados Unidos cuadriplicó la cuota de importación de carne vacuna argentina al elevarla desde 20.000 toneladas a poco más de 80.000 toneladas, informado a través de un documento oficial sobre ganadería. De esta manera, el cupo para repartir entre los exportadores será mayor en esta ocasión.

Qué pasa en el mostrador

Según los datos de inflación difundidos por el Indec correspondientes a noviembre, el precio del asado registró una suba al pasar de 11.755 a 13.304 pesos, lo que representa un aumento mensual del 13% y un acumulado del 49,3% en lo que va del año. Sin embargo, al comparar con el mismo mes del año anterior, el incremento alcanzó el 76,8%.

La tendencia alcista también se replicó en otros cortes de carne. La nalga, por ejemplo, aumentó un 10,2% en el mes y mostró una suba interanual del 73,7%. En tanto, la carne picada, uno de los productos más consumidos para la preparación de hamburguesas, registró un aumento del 60% y llegó a los 8.018 pesos por kilo.

Estas subas estuvieron acompañadas por cambios en el Mercado de Hacienda de Cañuelas. Durante los últimos meses, el precio del novillo rondó los 3.800 pesos por kilo vivo, con un incremento interanual del 95%, muy por encima de la inflación del período, que fue cercana al 32%. Por su parte, los novillitos y las vaquillonas alcanzaron valores promedio de 3.760 y 3.560 pesos respectivamente, con aumentos interanuales cercanos al 84%.