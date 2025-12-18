Soledad Pastorutti cantó con La Delio Valdéz en Buenos Aires.

Soledad Pastorutti se subió al escenario del Movistar Arena en el show de La Delio Valdéz para interpretar en vivo una colaboración musical que puso a todos a bailar. Se trata de una versión cumbia del clásico del folklore Que Nadie Sepa Mi Sufrir, popularizado por la arequitense por la versión que hizo en los 90.

La voz de hits como Tren del Cielo y Adonde Vayas hizo una versión cumbia de la mencionada canción en el disco Raíz (2013), junto a Niña Pastori y Lila Downs, y en su encuentro con La Delio Valdéz hicieron una interpretación parecido a nivel estilístico. Desde la banda de cumbia, compartieron en sus redes sociales un fragmento del momento vivido con Soledad Pastorutti y enloquecieron a los fans del folklore.

"Un recuerdo con la querida Sole Pastorutti hace unos días atrás en el Movistar Arena. Gracias por habernos acompañado, fue un momento muy especial. Te queremos y admiramos mucho", escribieron en el pie de foto del posteo. Al mismo tiempo, los fans dejaron comentarios cargados de admiración como "Te extraño tanto pero tanto que renuncié a mi trabajo y me voy a Cosquín a verte", "Sos lo mas, Sole. Me encantaría que vengas a Cachi, Salta" y "Hermosas".

Soledad Pastorutti, sobre su vínculo con su hermana

La artista contó que, pese a la solidez que hoy transmite su figura pública, durante su infancia ella y Natalia eran muy diferentes entre sí. En un comienzo, la experiencia artística surgió más como un juego que como una verdadera vocación. Sin embargo, su padre percibía en ambas un talento especial, una chispa particular, y las alentaba constantemente a animarse.

Soledad y su hermana.

No hacía falta una ocasión especial: cualquier encuentro familiar, festejo de cumpleaños o visita improvisada se convertía en una oportunidad para que se expresaran. Él las invitaba a recitar, cantar o hacer reír, asumiendo el rol de un entrenador improvisado que confiaba plenamente en las dos por igual. "Yo soy más extrovertida; mi hermana, más tranquila. Pero mis papás nos criaron iguales. Hasta a veces nos vestían iguales. Yo no sé si quería ser cantante. Lo mismo mi hermana", comentó la artista a Caras.