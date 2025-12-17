Qué servicios quedan afectados por la marcha de la CGT y paro nacional de ATE contra la reforma laboral del jueves 18 diciembre 2025

La tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero vuelve a sentirse en las calles. Este jueves 18 de diciembre, la CGT encabeza una marcha a Plaza de Mayo para rechazar el proyecto de reforma laboral impulsado por la gestión de Javier Milei, mientras ATE activó un paro nacional con protestas en todo el país.

La combinación de movilización masiva y huelga estatal genera un impacto concreto en distintos servicios, especialmente en el sector público. En un contexto de ajuste, caída del salario real y recorte del empleo estatal, los gremios endurecen su postura y advierten que el conflicto recién comienza.

Administración pública: oficinas cerradas y atención reducida

El paro nacional de ATE implica la suspensión de actividades en la administración pública nacional, provincial y municipal, con oficinas cerradas o atención mínima durante toda la jornada. Esto incluye organismos estatales, ministerios, dependencias administrativas y entes descentralizados.

Desde el gremio exigen una reapertura inmediata de paritarias para recuperar el poder adquisitivo perdido y rechazan el plan oficial de recortar un 10% la planta estatal. “Es un chamuyo decir que con esta reforma se crea empleo”, lanzó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Educación, economía popular y repartidores: quiénes se suman

La protesta también suma adhesiones clave. CTERA, que nuclea a los gremios docentes, confirmó su participación en la movilización, lo que puede afectar actividades educativas y administrativas, especialmente en universidades y organismos vinculados al sistema educativo.

A la marcha se pliegan además la UTEP, que representa a trabajadores de la economía popular, y el Sindicato de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepa). Desde este último sector advirtieron: “El gobierno nos quiere esclavos”, y reclamaron un paro general y un plan de lucha para frenar la reforma laboral.

Industria y movilización en las calles: horarios y puntos clave

En el plano industrial, la Federación del Complejo Industrial Oleaginoso (FTCIODyARA) anunció un paro nacional de 24 horas, lo que puede impactar en plantas vinculadas al procesamiento de granos y derivados.

En cuanto a la movilización, ATE marchará hacia Plaza de Mayo desde las 13, desde Diagonal Norte y San Martín. La CGT, en tanto, convocó a concentrar a las 15 frente a la Casa Rosada, aunque sin confirmar puntos de partida. También habrá protestas frente a las casas de Gobierno provinciales, reforzando el alcance federal de la jornada.

Desde la CGT calificaron la reforma como “un ataque directo a las y los trabajadores” y advirtieron que no es modernización, sino de “ajuste y precarización”. En ese sentido, Aguiar comparó la iniciativa con legislaciones regresivas del pasado y alertó sobre jornadas de 12 horas y pago en especies, prácticas asociadas a etapas autoritarias de la historia argentina.