El proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional tuvo su primer paso en el Senado con la primera reunión de la Comisión de Trabajo, en la que se vivió una jornada caliente. Desde el comienzo hubo cruces: primero por la designación de autoridades y luego por el contenido de la iniciativa oficialista. Al momento de su exposición, la Confederación General del Trabajo (CGT) denunció que el proyecto es inconstitucional.

El primer intercambio se produjo antes de que pasaran por la comisión los expositores, cuando el senador de Unión por la Patria (UP) José Mayans definió como "ilegítima" la designación de Patricia Bullrich como presidenta de la comisión. "Hacen lo que se les canta las pelotas", cuestionó.

Bullrich, al lado de Mayans, ignoró el reclamo del senador peronista y expresó con el micrófono: "Estando constituida la comisión, se cita a esta comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley y queda abierta la sesión para las 11 de la mañana". Al no reconocer a las autoridades, el peronismo impugnó la designación.

Otro cruce, disfrazado de chicana, se dio cuando tomó la palabra la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio, quien cuestionó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), previsto en la reforma que mandó el Gobierno al Congreso para abaratar despidos sin causa. "No me gusta el nombre FAL para el fondo, yo sé que usted lo usó mucho en los '70", le lanzó Di Tullio a Bullrich.

El balance de la reunión, según Bullrich

Minutos después de las 18, la senadora Bullrich habló con los medios de comunicación presentes en el Senado para dar su balance de la primera reunión. "Ha sido una jornada bien intensa", opinó y siguió: "Hoy han venido todas las voces. Hemos tenido distintas voces, desde la CTA hasta cámaras empresarias".

"Confiamos en que mañana (por el jueves) vamos a tener también algunos invitados más que han pedido algunos legisladores", siguió Bullrich y agregó: "El día de mañana vamos a trabajar ya sobre los cambios que se han pedido y poder tener la mejor ley que merece el país". Además, confirmó que "la idea" del oficialismo" es sesionar el 26 de diciembre.

"Problemas de inconstitucionalidad": la opinión de la CGT

Tras las declaraciones de Bullrich a la prensa, el cosecretario general de la CGT Jorge Solá tomó la palabra en la reunión y criticó el proyecto oficialista. "Tiene grandes problemas de constitucionalidad este proyecto de ley. Primero porque va en contra del principio protectorio del derecho", consideró.

Luego, Solá sostuvo. "En una relación laboral hay una parte que es más débil. Y esa parte más débil es el trabajador. La Constitución, artículo 14 bis, lo primero que dice es que tiene que protegerse a esa parte más débil. Esa parte más débil es el trabajador que en este proyecto de ley se lo pone en pie de 'igualdad' con la parte que tiene más fortaleza y que define las condiciones de trabajo, que es el empleador".