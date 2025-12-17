Todo los nuevos modelos de Toyota que llegan al país en el 2026

Los nuevos modelos de Toyota para el 2026.

Toyota confirmó que durante 2026 traerá a Argentina una serie de nuevos modelos que incluyen vehículos eléctricos, híbridos y nafteros, además de novedades de su marca de lujo Lexus. Entre los anuncios, el más esperado es el Yaris Cross, que ya cuenta con más de 2.000 reservas anticipadas.

Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina, detalló el cronograma de lanzamientos para el próximo año, que arrancará en enero con la vuelta de la versión deportiva Land Cruiser 300 GR-S, un clásico todoterreno de lujo que regresa al mercado local.

En febrero se oficializará la llegada del Yaris Cross, un SUV chica que promete ser protagonista en su segmento. En abril, la oferta eléctrica e híbrida se ampliará con el Toyota BZ4X, un crossover eléctrico desarrollado junto a Subaru, la nueva generación de la Toyota RAV4 PHEV en versiones GR-Sport y híbrida enchufable, y la Land Cruiser híbrida.

Mayo será el mes para Lexus, con el lanzamiento del RX 100% eléctrico y el IS híbrido, mientras que en septiembre se sumarán el Lexus ES en versiones híbrida y eléctrica.

Pensando más a futuro, para 2027 Toyota anticipó la llegada del tercer restyling de la Hilux y del deportivo GR Corolla, equipado con la mecánica del GR Yaris.

Las expectativas de Toyota para el 2026

Durante la conferencia, Salinas también abordó temas de producción, exportaciones y las perspectivas de las plantas de Zárate y Porto Feliz, aunque el foco estuvo en la renovación y ampliación de la gama con tecnologías más sustentables.

En ese sentido, afirmó: "Estamos empezando a recuperar el volumen histórico del mercado argentino, superando las 600 mil unidades en 2025 y con un crecimiento del 50 por ciento con respecto al 2024. Venimos de cinco o seis años con un mercado deprimido y estamos volviendo a las cifras históricas del mercado local".

"Para el año que viene estamos previendo un crecimiento de la economía argentina de entre 4% y 5%. Si a eso le agregamos una continuidad de la baja de inflación. Hoy las estimaciones de la industria hablan de un mercado con unas 670 mil unidades vendidas en 2026, aunque nosotros creemos que podemos llegar a las 700 mil unidades", sumó Salinas.

Por último, sostuvo que para el 2026 el objetivo es "mantener la planta en su operación máxima, potenciar nuestras exportaciones y generar un negocio virtuoso que beneficie a operarios, proveedores, concesionarios y el sector público".