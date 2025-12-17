El Gobierno no giró fondos a las universidades en noviembre para inflar el superávit fiscal

El Gobierno dejó de transferir fondos a las universidades nacionales durante noviembre y apenas giró 18.000 millones de pesos para los gastos corrientes impostergables. Este nuevo ajuste buscó mejorar los números fiscales para mostrar un mayor superávit al que en realidad se obtuvo.

El ajuste se viene aplicando mes a mes y a lo largo del año las universidades nacionales recibieron 8,4% menos de fondos que en el mismo período del año pasado, y solo el 25% si se lo compara con 2013, antes de la asunción de Javier Milei.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este martes que el Sector Público Nacional (SPN) había obtenido un superávit primario de 2,1 billones de pesos y después del pago de intereses de la deuda que no pudo renovar quedó un superávit financiero de 599,9 mil millones de pesos.

Esos números reflejan el ajuste realizado en las universidades y también en las transferencias que realiza a las provincias para financiar el sistema educativo, que el mes pasado fue de solo 37.500 millones de pesos, la mitad de lo que había girado en octubre.

Las universidades nacionales sin fondos para funcionar

La política de ajuste sistémico sobre el gasto en educación y salud quedó reflejada en el proyecto de Presupuesto 2026, que en una redacción tramposa y con los votos oficialistas y de aliados el Gobierno se garantizó que alguna de las tres leyes que aprobó con insistencia el Congreso será derogada.

El capítulo 11 del Presupuesto incluye, en el artículo 75, la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, y en el artículo 78, la prórroga de la Emergencia Sanitaria Nacional hasta el 31 de diciembre de 2026.

La Cámara solo podrá votar por capítulos y no por artículo individual y si se rechaza el capítulo, no habrá Emergencia Sanitaria, y si se aprueba quedarían derogadas las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, ambas vetadas por el Poder Ejecutivo pero ratificadas por el Congreso meses atrás.

Las transferencias de fondos para financiar a las universidades nacionales promedió el 0,70% del Producto Bruto Interno entre 2015 y 2023 y cayó abruptamente con la llegada de Milei al poder a 0,52% del PBI el año pasado y se profundizó este año hasta representar solo 0,46% este año.

A precios constantes, es decir actualizados por la inflación, las universidades nacionales recibieron en los primeros once meses de 2023 5,5 billones de pesos que se redujeron a 4,3 billones de pesos el año pasado y a 3,9 billones este año.

En general todo el gasto del Estado se desplomó en estos dos años y de representar en promedio 20% del PBI los últimos cinco años cayó a 14,31% el año pasado y a 13,78% en lo que va de este año.

La recaudación impositiva también viene perdiendo terreno, en noviembre cayó 8,7% en términos reales y acumuló cuatro meses consecutivos de retroceso, lo que empezó a preocupar al mercado por la dificultad que genera al Gobierno cumplir la meta fiscal comprometida con el Fondo Monetario Internacional.

Cae la recaudación y obliga a un nuevo ajuste del gasto

El Gobierno tiene capacidad de ajustar el gasto parcialmente, porque en algunos sectores tienen incrementos automáticos por la aplicación de leyes, como las jubilaciones y pensiones, que actualizan por la inflación del mes anterior.

Este año el gasto previsional subió respecto del año pasado 16%, aunque todavía está 6,3% por debajo del que recibió Milei, lo que obliga al ministro Luis Caputo a reducir más el gasto en los sectores donde tiene mayor discrecionalidad. Por ejemplo, el gasto en salarios del sector público nacional cayó este año 11,6% respecto de 2024 y 39,7% respecto del que dejó la administración de Alberto Fernández. Desde 2023, en subsidios a la Energía se gasta un tercio y el subsidio al Transporte cayó 28%.

El mayor ajuste del gasto se realizó en la inversión en obra pública o como se define en el Presupuesto, gasto de Capital, que cayó 80% desde los 14,7 billones de pesos que se invirtieron en 2023 a apenas 2,9 billones de pesos este año, siempre comparando los primeros once meses.