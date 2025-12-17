La comunidad universitaria, contra el Presupuesto 2026 de Milei

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales repudiaron la intención del gobierno de Javier Milei de derogar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por ambas cámaras del Congreso. El oficialismo pretende que la Cámara de Diputados vote este jueves el proyecto de Presupuesto 2026, que contiene un artículo que elimina la Ley N° 27.795.

"Manifestamos nuestra profunda preocupación por el dictamen de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que no solo no modifica el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo, sino que, además, incorpora un artículo que pretende derogar por simple mayoría la Ley de Financiamiento Universitario que debimos sostener con mayoría agravada y que hoy su ejecución se encuentra pendiente de resolución en el ámbito judicial", indica el comunicado firmado por el CIN, la FUA y el Frente Sindical universitario.

Este martes, durante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, el oficialismo logró un dictamen de mayoría del Presupuesto 2026, en el que se prevé, en el artículo 75, la derogación del financiamiento en universidades y la ley de emergencia en discapacidad. La iniciativa de La Libertad Avanza (LLA) tuvo el apoyo de legisladores del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), y los representantes de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En el comunicado, la comunidad universitaria le pidió a los diputados y senadores que aprobaron la Ley de Financiamiento Universitario -que Milei vetó y el Congreso ratificó- que "mantengan su posición" y no permitan su eliminación. "Este dictamen no corresponde, es una provocación innecesaria y empuja a la comunidad universitaria y científica del país a una crisis aún más profunda que la actual", agregaron en el texto.

En esa línea, siguieron: "Advertimos, con la gravedad del caso y el tiempo suficiente, que en estas condiciones es imposible que las universidades públicas podamos desarrollar con normalidad todas las actividades en el 2026". Entre quienes también firmaron el comunicado de repudio están Ctera, Fagdut, Fatun, UDA, Conadu, Conadu Histórica y Fedun.

La advertencia de la UBA

Por otro lado, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también expresó su "preocupación" por la derogación de la ley que financia las universidades nacionales y por "la caída de los salarios de sus trabajadores, docentes, no docentes y científicos", quienes perdieron "casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años".

También denunciaron un “brutal recorte” en el Presupuesto 2026 de sus Hospitales Universitarios, que implicará recibir un 30% menos de fondos que durante 2025.

Según advirtieron, la sanción de este Presupuesto también afectará el funcionamiento de centros de salud universitarios como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la UBA, y que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año.