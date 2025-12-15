Buscan a una policía que quedó varada con su auto en Chubut y está desaparecida

La División Búsqueda de Personas de la provincia reportó que San Martín quedó varada en la arena de un inhóspito camino de la zona norte del lago.

María José San Martín, de 26 años, está desaparecida desde hace tres días en Chubut. La joven policía fue vista por última vez el viernes en la zona del lago Colhué Huapi, donde su vehículo oficial quedó varado. Se encontraba en la zona junto con una compañera.

La División Búsqueda de Personas de la provincia reportó que San Martín quedó varada en la arena de un inhóspito camino de la zona norte del lago. Como se encontraba junto con su compañera, habían decidido separarse para buscar señal de a pie tras no haber podido liberar el rodado. Solo una de ellas regresó a la localidad de Sarmiento.

El operativo de rastreo

La ausencia de la oficial derivó en la intervención policial. Al constatar que la agente no estaba en el sitio donde había quedado atascado el vehículo, inmediatamente se notificó a la División Policial de Investigaciones, pero recién el domingo comenzó el operativo formal de localización.

Del operativo participan personal de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías. Según informaron medios locales, las condiciones del terreno se caracterizan por extensos arenales y vegetación dispersa, lo que obstaculiza las tareas de rastrillaje.

Si bien se prioriza el uso de perros, drones y patrullas a pie, hasta el momento no se encontraron pistas que determinen qué camino pudo haber realizado la agente o qué sucedió con ella.

Quién es María José San Martín

Para dar con el paradero de la joven policía, la División de Búsqueda de Personas difundió la descripción física de María José: aproximadamente 1,60 metros de altura, contextura delgada, tez morena, ojos marrones y cabello largo, lacio y de color castaño.

Además, las autoridades le solicitaron a los pescadores, vecinos y transeúntes que puedan aportar datos sobre su paradero que se comuniquen al número habilitado, al 101 de emergencias o a cualquier comisaría local. Al momento de su desaparición vestía pantalón de buzo color negro, zapatillas deportivas color celeste y campera color negra con inscripción DPI Chubut en amarillo.

Sin datos de los jubilados en Chubut

La búsqueda de la agente se da en el marco de la desaparición de los jubilados en Chubut: Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69). De la pareja no se sabe nada desde hace dos meses, En este contexto, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso la semana pasada el ofrecimiento de una recompensa de $ 5.000.000 por cada uno de ellos.

Pedro y Ana habían sido vistos por última vez el 11 de octubre cuando habían salido de su vivienda con destino a Camarones, y el último rastro fue la camioneta en la que viajaban, en Comodoro Rivadavia.