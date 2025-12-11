Jubilados desaparecidos en Chubut: las 3 hipótesis clave tras dos meses de incógnitas

Hace dos meses, Juana Inés Morales y Alberto Pedro Kreder desaparecieron en los alrededores de la localidad de Camarones, en la provincia de Chubut. Se trata de una pareja de jubilados que había viajado por el fin de semana a bordo de una camioneta Toyota Hilux que nunca llegó a destino.

Los jubilados fueron vistos por última vez el 11 de octubre en Comodoro Rivadavia. Sus familias radicaron la denuncia por sus desapariciones poco después de que perdieron contacto telefónico y las autoridades comenzaron un operativo de búsqueda que perdura hasta el día de hoy.

Encontraron la camioneta en la que viajaban sin ellos, sumado a que ésta tampoco mostraba signos de violencia, accidente u otro tipo de motivo que explique sus ausencias. De hecho, en el interior del vehículo estaban sus pertenencias intactas e incluso pudieron secuestrar sus celulares.

Las hipótesis que manejan las autoridades

Actualmente, los investigadores a cargo de encontrar a los jubilados que desaparecieron en Chubut manejan tres hipótesis distintas sobre lo que pudo haberles ocurrido. En primer lugar, se baraja la opción de que hayan desaparecido por voluntad propia.

Por otro lado, las autoridades estiman que pudieron haber sufrido un evento accidental por las condiciones climáticas de la zona y por el estado de los caminos por los que anduvo la camioneta.

Mientras que, en último lugar, la opción que creen con mayor vehemencia, que es la que ubica a los jubilados como víctimas de un hecho delictivo que podría haber terminado con un doble homicidio.

Cómo sigue la búsqueda de los jubilados en Chubut

Aunque no se conoce el paradero de los jubilados perdidos en Chubut, la investigación halló algunas pistas en estos dos meses. Uno de los indicadores que ayudó a formular posibles hipótesis tiene que ver con el horario de la última conexión móvil de ambos teléfonos. Fue el mismo día que se denunció la desaparición, a las 09:53 de la mañana aproximadamente.

Desde entonces se llevaron adelante distintos operativos de grandes magnitudes, pero lo único que arrojó información contundente fue el hallazgo de la camioneta del jubilado, que se encontró dentro de la zona de búsqueda, en una área conocida como “Zanjon de Visser”.

Ante la incertidumbre por el tiempo que pasó y los pocos datos conseguidos, el Ministerio de Seguridad Nacional decidió ofrecer una recompensa de $5 millones por cada uno, para incentivar a que todas aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, puedan brindar información valiosa para la búsqueda de la pareja.